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    英男臨時改簽逃過死亡航班 換乘竟也是「11A」：巧到讓人頭皮發麻

    31歲的英國民眾Owen Jackson（左），原定12日搭乘印度航空返回英國，後來臨時改期反而逃過一劫。（擷取自X @GyllKing）

    31歲的英國民眾Owen Jackson（左），原定12日搭乘印度航空返回英國，後來臨時改期反而逃過一劫。（擷取自X @GyllKing）

    2025/06/18 12:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日發生空難，一名英國男子表示，自己當日原本要搭上這班「死亡航班」，但在最後一刻改期，他慶幸自己逃過一劫，還透露發生在自己身上的另一巧合，就是他後來改搭另一航班的座位編號，竟與印航唯一生還者的座位號碼相同，也是「11A」。

    綜合媒體報導，今年31歲的傑克森（Owen Jackson）來自英國埃塞克斯郡（Essex），他日前到印度出差，原定週四（12日）返回英國。不過，因為工作繁忙，同事建議他改為週六（14日）搭飛機返回。

    據悉，傑克森沒有告訴家人他計劃哪天搭機返國，他後來看到新聞才知道發生墜機慘劇。

    到了周六（14日），傑克森改搭另一航班準備返回英國，他被安排在11A座位，他起初不以為意，但後來想起先前印航航班墜毀時，唯一倖存的乘客就是坐在這個幸運座位上。「這太令人震驚了」，傑克森說：「我比任何人都感激——這真是一個奇怪的巧合。」

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