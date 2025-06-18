美國史上最大珠寶竊案近30億元 7嫌身分確認、3人落網

美國加州2022年發生1億美元珠寶大竊案，7名嫌疑人身分都已確認、3人落網。圖為部分被盜的珠寶。（美聯社）

2025/06/18 12:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2022年7月，美國加州舊金山國際珠寶展結束後，由裝甲卡車載送73袋珠寶駛離，孰料卻在洛杉磯高速公路休息站被竊走24袋，裡面的黃金、祖母綠、紅寶石、名錶等總計價值1億美元（約新台幣29.5億元），成為美國史上最大的珠寶竊案，目前7名嫌疑人身分都已確認，並且有3人被捕。

據《美聯社》報導，加州檢方起訴資料顯示，7嫌當時從後方一路追蹤裝甲車300英里（約482公里），最終在休息站下手，當局16日逮捕拉弗格（Pablo Raul Lugo Larroig）、弗洛勒斯（Jeson Nelon Presilla Flores），這2人17日會在洛杉磯聯邦法院出庭。

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另外，還有1名嫌犯因入室竊盜案在亞利桑那州服刑，預計之後會被押送到洛杉磯受審，至於其他4人仍然在逃。檢方17日召開記者會時，指稱目前已有部分珠寶被追回，但並未說明追回了多少。

據了解，部分嫌疑人還被指控犯下其他劫案、竊案，有些是擔任把風的角色，有的則是負責潛入行竊，在某些案件中有對受害運貨司機動用武力或威脅的行為。

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