拍電影？賓士卡在羅馬「西班牙階梯」 80歲男駕駛凌晨硬闖GG了......

〔即時新聞/綜合報導〕義大利羅馬知名地標「西班牙階梯」(Spanish Steps)17日凌晨驚傳離奇事件,一名80歲老翁竟駕駛賓士轎車從階梯駛下,途中受困卡住,雖無人受傷,但車輛恐對古蹟造成損害,引發關注。

綜合外媒報導,事件發生於當地凌晨4時30分左右,這名老翁駕駛小型賓士轎車從山上天主聖三教堂前的山丘廣場開往西班牙階梯方向,竟沿著135級石灰岩階梯往下行駛,被巡邏員警攔下並當場警告。

賓士車當場卡在階梯中段,後續由消防人員出動起重機協助移除。該男子是羅馬居民,酒測結果為陰性,警方表示他無法解釋自己為何會將車開上古蹟台階,是否為其車輛及其他細節則仍在調查中。

西班牙階梯為羅馬最具代表性的歷史建築之一,建於18世紀,以宏偉的石階設計著稱,常見於電影取景地,是遊客駐足拍照與漫步的熱門景點。當局強調,該地並非供車輛行駛,過去亦曾有遊客闖入造成破壞。2022年一名沙烏地男子駕駛瑪莎拉蒂衝下階梯,事後被控損壞文化遺產罪。

