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    生命奇蹟！美國孕婦腦死4個月 剖腹產下寶寶

    美國喬治亞州護理師今年2月懷胎8週時腦死，本月透過剖腹產提前接生寶寶。圖為埃默里大學醫院。（美聯社）

    美國喬治亞州護理師今年2月懷胎8週時腦死，本月透過剖腹產提前接生寶寶。圖為埃默里大學醫院。（美聯社）

    2025/06/18 11:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州31歲護理師史密斯（Adriana Smith），於今年2月懷胎8週時腦死，其所任職的埃默里大學（Emory University）醫院透過呼吸器等儀器維持她的生命，本月13日透過剖腹產提前接生寶寶。

    據《美聯社》報導，紐柯克史密斯母親紐科克（April Newkirk）透露，嬰兒被命名為錢斯（Chance），由於是早產兒（懷胎6月左右）因此體重只有1磅13盎司（約822公克），目前在新生兒加護病房治療，應該可以撐得過去。

    紐科克表示，她女兒在4個多月前感到劇烈頭痛，前往亞特蘭大北區醫院接受藥物治療後就出院了，沒想到隔天早上卻不斷喘氣，由女兒的伴侶報案送到埃默里大學醫院，醫師發現她的大腦內有血栓，沒多久就宣布腦死。

    家屬指出，院方告訴他們不能移除史密斯的維生系統，因為州法禁止在檢測到胎兒心跳後墮胎（懷胎6週左右）。在腹中的胎兒來到世上後，史密斯會在本月17日移除維生儀器。

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