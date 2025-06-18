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    打擊伊朗核子計劃 專家：美國可動用這款秘密武器

    GBU-57 A/B巨型鑽地炸彈，能夠穿透目標內部200英尺深並爆炸。（擷自X@RealAirPower1）

    GBU-57 A/B巨型鑽地炸彈，能夠穿透目標內部200英尺深並爆炸。（擷自X@RealAirPower1）

    2025/06/18 11:30

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列對伊朗發動攻擊，旨在摧毀其核子計劃，這引發了人們猜測，美國是否會動用其最強大武器之一來實現此目標。以色列政府聲稱，伊朗即將發展出核武器，而製造核武器所需濃縮鈾，據信產自伊朗西北部山區深處福爾多核設施，而少數能夠摧毀該設施及其內部離心機武器之一，就是美國最新GBU-57 A/B巨型鑽地炸彈。

    根據《ABC News》報導，GBU-57 A/B巨型鑽地炸彈，又稱「地堡炸彈」。它長20英尺（約6公尺），重3萬磅（約13噸），能夠穿透目標內部200英尺（約61公尺）深並爆炸。

    美國退休上校甘亞德（Steve Ganyard）表示，這枚從未在實戰中使用過的炸彈，是專門設計用於打擊建於地下並有厚混凝土保護的設施。

    甘亞德聲稱「一定要把它們留給像伊朗和北韓這樣的地方，因為在正常情況下，不需要深入地下。」，他指出，GBU-57 A/B包含5000磅炸藥，一旦到達地下目標就會引爆。

    值得注意的是，包括以色列在內的其他任何軍隊，都無法使用GBU-57或投擲該炸彈的巨大有效載荷平台B-2「幽靈」隱形轟炸機。據軍事專家稱，B-2「幽靈」隱形轟炸機目前駐紮在密蘇里州懷特曼空軍基地，如果部署到位，需要15小時抵達伊朗。

    甘亞德補充，在假設性針對伊朗鑽地炸彈任務中，B-2隱形能力不會成為關鍵因素，因為以色列軍方已摧毀了伊朗大部分防空系統。

    另外針對以色列主張伊朗正研發核武，美國總統川普已就伊朗核武研發計劃向伊朗發出警告，並支持以色列持續對伊朗目標發動攻擊。關於美國是否可能參與打擊，川普未做出承諾。

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