以色列精銳網軍出動？駭客癱瘓伊朗銀行 德黑蘭令官員關機防洩露

駭客組織「掠食麻雀」（Gonjeshke Darande）18日聲稱，對伊朗國有銀行Sepah發動大規模網路攻擊。圖為倫敦金融城Sepah國際銀行辦公室外的銘牌。（路透資料照）

2025/06/18 11:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一個疑與以色列有關的駭客組織「掠食麻雀」（Gonjeshke Darande）18日聲稱已入侵摧毀伊朗國有銀行Sepah內部數據，並唾罵該銀行為伊朗軍方提供資金。值此之際，伊朗官方下令政府要員的通訊設備全部關機，也敦促民眾刪除即時通訊軟體WhatsApp，以防洩露資訊。

綜合媒體報導，該駭客組織在社交平台X上以波斯語發文指，Sepah銀行是一家規避國際制裁的機構，利用伊朗人民的資金資助該政權的恐怖主義代理人、導彈計劃和軍事核計劃。

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該組織還說：「這就是那些致力於維護獨裁者恐怖主義幻想的機構的下場。我們感謝那些勇敢的伊朗人，是他們的幫助才使這次行動成為可能。」

伊朗媒體稱，Sepah銀行在當地時間週二（17日）已經陷入網路癱瘓，提款機無法領錢，也無法網路轉帳。

前美國國家安全局（NSA）網路安全部門負責人喬伊斯（Rob Joyce）在X發文分析：「如果這家銀行的資金調度遭到長時間中斷，將導致民眾對伊朗金融體系信任崩潰，恐嚴重衝擊當地經濟。」

此外，伊朗的網路安全部門已經禁止政府官員與隨扈使用電子通訊裝置。在先前對黎巴嫩、敘利亞等地的襲擊中，以色列往往憑藉敵方通訊電波資料，鎖定對象狙殺；伊朗國家電視台則敦促民眾刪除手機上的WhatsApp，稱該軟體會收集用戶資訊發送給以色列；WhatsApp對此否認。

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