下詛咒？日本店家盆栽頻頻枯死 監視器揭驚悚真相

日本一間店家近日遭到撒鹽怪客騷擾，門口盆栽頻頻枯死。（本報合成，擷取自@giii1210/X）

2025/06/18 11:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名女店主近日發現店門口盆栽接連枯死，直到她裝設監視器後才驚覺，是有陌生人蓄意將大量鹽巴撒入花盆中，導致植物枯萎。然而報警後，警方卻態度冷淡。

女老闆16日在社群平台「X」發文求助，表示自家店面遭人不斷「撒鹽攻擊」，已向警方報案，但對方卻表示除非知道對方是誰，或是對方有前科，不然難以確認嫌犯身分。她無奈寫下，「我不知道我會不會哭著睡著」，並公開監視器拍下的可疑畫面。

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影片中可見，6月9日早晨，一名身穿黑色外套的路人現身店門口，蹲下後手朝盆栽內大量撒入白色粉末狀物質便快步離去。女店主表示，這並非首次發生，已有多盆植物莫名枯萎，才懷疑有人惡意破壞。

事件曝光後，好心網友提醒，「應該在屋簷安裝監視器，尤其您是做生意的。現在的監視器畫質很好，很容易就能找出兇手。老實說，警察不會調查到這個層次，所以你必須自己採取措施，取得證據。」、「這就是那個撒鹽的老巫婆嗎？好嚇人啊…」

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