下詛咒？日本店家盆栽頻頻枯死 監視器揭驚悚真相
日本一間店家近日遭到撒鹽怪客騷擾，門口盆栽頻頻枯死。（本報合成，擷取自@giii1210/X）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本一名女店主近日發現店門口盆栽接連枯死，直到她裝設監視器後才驚覺，是有陌生人蓄意將大量鹽巴撒入花盆中，導致植物枯萎。然而報警後，警方卻態度冷淡。
女老闆16日在社群平台「X」發文求助，表示自家店面遭人不斷「撒鹽攻擊」，已向警方報案，但對方卻表示除非知道對方是誰，或是對方有前科，不然難以確認嫌犯身分。她無奈寫下，「我不知道我會不會哭著睡著」，並公開監視器拍下的可疑畫面。
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影片中可見，6月9日早晨，一名身穿黑色外套的路人現身店門口，蹲下後手朝盆栽內大量撒入白色粉末狀物質便快步離去。女店主表示，這並非首次發生，已有多盆植物莫名枯萎，才懷疑有人惡意破壞。
事件曝光後，好心網友提醒，「應該在屋簷安裝監視器，尤其您是做生意的。現在的監視器畫質很好，很容易就能找出兇手。老實說，警察不會調查到這個層次，所以你必須自己採取措施，取得證據。」、「這就是那個撒鹽的老巫婆嗎？好嚇人啊…」
お店の外に置いてある木に塩をまかれるという嫌がらせをしつこくされてて警察には被害届は出してるけど前科者か知り合いじゃないと特定できないと、、。最後の写真は最初に枯らされた木。このまま泣き寝入りかなあ???????? pic.twitter.com/YqURAC2MNq— Giii （@giii1210） June 16, 2025