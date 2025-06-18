伊朗與以色列衝突 俄學者：俄羅斯恐在中東再次遭遇挫敗

俄羅斯政治學家科爾圖諾夫稱，俄羅斯未能阻止以色列對與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係的國家發動打擊。圖為俄羅斯總統普廷與伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

2025/06/18 10:08

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列發動「雄獅崛起」行動時，俄羅斯官員將當前中東局勢升級描述為「令人擔憂」且「危險」，但俄羅斯媒體仍強調對莫斯科潛在有利因素，例如全球油價上漲將增加俄羅斯財政收入，全球注意力從俄羅斯對烏克蘭戰爭中轉移等。但隨著以色列軍事行動持續時間越長，人們逐漸越意識到俄羅斯在當前局勢中將面臨巨大損失，可能在中東再次遭遇挫敗。

俄羅斯政治學家科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）週一在商業日報《生意人報》上表示，衝突升級給莫斯科帶來嚴重風險和潛在代價。

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根據《BBC》報導，科爾圖諾夫聲稱「事實是俄羅斯未能阻止以色列對一個五個月前與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係的國家發動大規模打擊。顯然莫斯科不準備發表譴責以色列的政治聲明，也不準備向伊朗提供軍事援助。 」

俄羅斯今年稍早與伊朗簽署俄伊戰略夥伴關係協議並非軍事同盟，該協議未強制莫斯科出面保衛德黑蘭。但當時莫斯科對此大肆宣傳，外交部長拉夫羅夫在接受《俄羅斯新聞社》採訪時指出，該協議特別重視加強在區域和全球層面維護和平與安全協調，以及莫斯科和德黑蘭在安全和國防方面加強合作願望。

莫斯科之前才失去一位中東關鍵盟友，即敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）。阿薩德政權去年12月在敘利亞垮台，之後他獲得俄羅斯庇護。伊朗政權更迭前景，和失去該地區另一位戰略夥伴可能性，是莫斯科最擔憂的問題。

俄羅斯要應對的問題不僅如此。俄羅斯總統普廷本週大部分時間將在聖彼得堡度過，該市將舉辦一年一度國際經濟論壇。雖該論壇曾被稱為「俄羅斯的達沃斯」，但如今這一頭銜已不復存在，近年來西方大公司執行長們不願出席，尤其是在俄羅斯全面入侵烏克蘭後。但俄羅斯主辦單位仍聲稱，今年將有來自140多個國家和地區代表出席。

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