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    美國男山上滑雪摔倒 翻滾墜落重摔碎石區急送醫

    美國科羅拉多州29歲男子近期滑雪降落於南阿拉帕霍峰著名的「天行者山溝」時，不慎滑倒並翻滾約304公尺後重摔至碎石坡上，目前已送院急救中。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    美國科羅拉多州29歲男子近期滑雪降落於南阿拉帕霍峰著名的「天行者山溝」時，不慎滑倒並翻滾約304公尺後重摔至碎石坡上，目前已送院急救中。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/06/18 11:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州29歲男子近期滑雪降落於南阿拉帕霍峰（South Arapaho Peak）著名的「天行者山溝」（Skywalker Couloir）時，不慎滑倒並翻滾約304公尺後重摔至碎石坡上，目前已送院急救中。

    綜合外媒報導，當地警方表示，警員當地時間14日上午10時30分左右獲報有滑雪者從科羅拉多州某座山峰上墜落，由於報案民眾位處處偏遠山區，手機訊號微弱，多次撥打求救電話卻無法穩定接通，當局一度誤以為現場發生2起不同的救援事故，直到1名女子報案人徒步攀至山頂，才取得較強訊號並準確通報傷患位置，救援工作得以釐清與展開。

    據圓石郡警長辦公室表示，救援人員迅速從「七月四日步道入口」（Fourth of July Trailhead）進入現場，一名洛磯山搜救隊志工更被緊急空運至距傷者約15公尺的地點。由於山區地形崎嶇、傷勢嚴重，救援團隊隨後決定以直升機撤離，由救護直升機將該名29歲男性滑雪者運往當地醫院接受進一步治療，傷患情況尚未公布。

    圓石郡警長辦公室提醒，這起事件顯示偏遠山區手機訊號不足問題，同時呼籲民眾從事野外活動時應攜帶「個人定位信標」（Personal Locator Beacon），以便在緊急情況下快速定位與求援。

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