川普再與自家情報首長公開唱反調 無視「伊朗未造核武」專業評估

美國國家情報總監加巴德（左）的專業評估遭總統川普公開駁斥，凸顯川普政府在伊朗核武問題上的內部分歧。（美聯社）

2025/06/18 09:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與自家情報機構再度公開唱反調！針對伊朗是否正在製造核武的關鍵問題，川普17日斷言德黑蘭已「非常接近」擁有核彈，直接打臉其最高情報首長、國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）數月前的國會證詞。川普一句「我不在乎她說了什麼」，不僅使其立場更貼近以色列，也讓外界對美國重大國安政策的決策依據，再度充滿疑慮。

根據《美聯社》報導，這起罕見的公開分歧發生在川普從G7峰會提前返回華府的專機上。當被問及加巴德今年3月曾向國會表示「伊朗並未在製造核武」的評估時，川普不假思索地回應：「我不在乎她說了什麼。」他認為，伊朗實質上已「非常接近」擁有核彈。川普返抵華府後，隨即在17日進入白宮戰情室，與包含加巴德在內的國安官員開會商討後續步驟。

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面對總統的公開駁斥，加巴德與行政官員試圖淡化矛盾。加巴德在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，歸咎於媒體曲解其證詞，並堅稱「我們與總統的立場一致」。然而，她在3月的國會證詞中明確指出，情報界「持續評估伊朗並未在製造核武器，且最高領袖哈米尼也未授權重啟其2003年已暫停的核武計畫。」不過她當時也警告，伊朗的濃縮鈾庫存已達到「沒有核武的國家中前所未有的最高水平」。

美軍中東司令部司令、陸戰隊上將庫里拉（Erik Kurilla）近期也向國會表示，伊朗有能力在3週內生產出足夠製造10枚核彈的材料，但他並未說明將這些材料組裝成炸彈需要多長時間。

《美聯社》指出，這起事件，讓人聯想起川普第一任期內與情報圈的多次衝突。他當時將情報官員視為企圖破壞其議程的「深層政府」（deep state）一部分，最著名的例子莫過於2018年，他選擇相信俄羅斯總統普廷的否認，而非自家情報機構關於俄國干預2016年大選的結論。

此次分歧之所以特別引人注目，是因為川普第二任期的團隊多由他親自挑選的「忠誠者」組成，而非建制派人物。加巴德曾是民主黨籍國會議員，後於2022年退黨並在去年大選中為川普背書，她的任命案當時因其情報資歷淺薄而在參議院驚險過關。

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