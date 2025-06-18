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    買彩券放袋子忘記 美國工程師清理車子開心領回145萬

    美國費城1名工程師日前於馬里蘭州商店購入數張彩券放在車上後遺忘，經過1週後清理汽車座位區域時，意外發現其中1張彩券中獎5萬美元（約新台幣145萬元）。示意圖。（歐新社資料照）

    美國費城1名工程師日前於馬里蘭州商店購入數張彩券放在車上後遺忘，經過1週後清理汽車座位區域時，意外發現其中1張彩券中獎5萬美元（約新台幣145萬元）。示意圖。（歐新社資料照）

    2025/06/18 10:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國費城1名工程師日前於馬里蘭州商店購入數張彩券放在車上後遺忘，經過1週後清理汽車座位區域時，意外發現其中1張彩券中獎5萬美元（約新台幣145萬元），相當幸運。

    綜合外媒報導，這名男工程師化名稱「Philly Jawn」，經常因工作在各地奔波。他在本月4日驅車前往費城途中，順道在巴爾的摩郡當地商店購買零食時，購入數張強力球樂透彩券，將彩券放入袋子留在車內後遺忘。

    中獎男子經過1週左右清理車內時，突然發現袋子中這些早已遺忘彩券，並使用馬里蘭樂透應用程式掃描後，赫然發現其中1張贏得5萬美元大獎，他直呼「我當時簡直不敢相信，這真是個驚喜！」

    男子13日領獎時向彩券官員透露，他過去4年固定購買樂透，通常選擇與家人生日相關的號碼，預計利用這筆意外之財償還帳單並存起來備用。

    報導提及「Philly Jawn」這個綽號來自費城當地俚語「jawn」，可用來代表任何人、事、物，非常適合這位希望保持匿名的幸運得主。

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