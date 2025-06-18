伊朗流亡王儲禮薩·巴勒維籲全民起義 推翻哈米尼政權

伊朗流亡王儲禮薩·巴勒維週二敦促伊朗人民起義，推翻最高領袖哈米尼及其政權。（圖擷自X）

2025/06/18 10:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗首都德黑蘭已連續第5天遭以色列轟炸。伊朗流亡王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）美國時間週二（17日）敦促伊朗人民起義，推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和伊朗伊斯蘭共和國。

綜合媒體報導，禮薩·巴勒維週二在社群平台X的貼文中稱，「伊斯蘭共和國已經走到盡頭，正處於崩潰的過程。哈米尼就像一隻受驚的老鼠，躲進了地下，失去對局勢的控制。」

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禮薩·巴勒維補充，「現在是崛起的時刻，是時候奪回伊朗了。讓我們一起挺身而出，終結這個政權。」

伊朗1979年發生伊斯蘭革命，迫使美國支持的巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）出走，流亡海外的穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）則回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖，政權延續至今。

巴勒維國王之子禮薩·巴勒維週二在社群媒體以英語和波斯語發布貼文，向他的「同胞」傳達訊息並呼籲起義。

禮薩·巴勒維表示，計劃在伊朗伊斯蘭共和國崩潰後100天內建立民主政府。他還呼籲「軍隊、執法部門、安全部隊和政府僱員」加入推翻哈米尼政府的行動。

禮薩·巴勒維在貼文寫道，「不要為了已開始垮台且不可避免覆滅的政權同伊朗人民對抗。不要為了腐朽的政權犧牲自己。」

貼文強調，「與（伊朗）人民站在一起，你們就能拯救自己的生命。在伊朗伊斯蘭共和國的轉型中發揮歷史性作用，並參與建設伊朗的未來。」

伊朗和以色列之間的軍事衝突週二進入第5天，以軍持續針對伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）高層、境內核設施發動猛烈攻擊，戰火沒有減緩的跡象。

美國總統川普週一（16日）晚間提前離開加拿大，結束七大工業國集團（G7）領袖峰會行程，密切關注中東局勢。週二，川普在戰情室會見了高級安全官員，且不排除美國軍事介入的可能性。

جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. آنچه آغاز شده برگشت‌ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. اکنون زمان ایستادن است؛ زمان بازپس‌گیری ایران. باشد که به‌زودی در کنار شما باشم. pic.twitter.com/sXf9BWsZAH — Reza Pahlavi （@PahlaviReza） June 17, 2025

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