伊朗最高領袖放話！宣布「戰鬥開始了」

伊朗最高領袖哈米尼宣布「戰鬥開始了」。（圖擷自哈米尼X帳號）

2025/06/18 09:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗兩國自13日以來互轟不停，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天（18日）凌晨0點45分（台灣時間清晨5點45分）在X平台以波斯語發文，宣布「戰鬥開始了」。

據《CNN》報導，哈米尼表示，「以尊貴的海達爾（Haidar）之名，戰鬥開始了」，海達爾是先知穆罕默德堂弟阿里（Ali）的稱呼之一，阿里被什葉派穆斯林視為穆罕默德的繼承者、首位伊瑪目（宗教領袖）。

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哈米尼同時也在英文X帳號上發文，指稱伊朗必須對猶太復國恐怖主義政權（指以色列）給予強烈回應，他們不會向猶太復國人士給予任何憐憫。

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