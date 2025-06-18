籲軍事行動應降溫 馬克宏反對伊朗政權更迭

馬克宏強調，若對伊朗採取更嚴厲的軍事行動，可能導致伊朗政權更迭，讓伊朗與中東局勢更加混亂。（法新社）

2025/06/18 09:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日大規模突襲伊朗，造成中東局勢升級，由於七大工業國集團（G7）峰會舉行期間適逢衝突發生，G7也針對中東危機發表聯合聲明。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和美國總統川普針對伊朗問題略有分歧，川普17日在社群發文要求伊朗「無條件投降」，馬克宏則強調，若對伊朗採取更嚴厲的軍事行動，可能導致伊朗政權更迭，讓伊朗與中東局勢更加混亂。

根據《路透》報導，馬克宏指出：「我們不希望伊朗擁有核武器，但最大的錯誤就是試圖透過軍事打擊來更替政權，因為那樣只會帶來混亂。我們的責任是儘快讓談判重回正軌，藉此重新針對核子問題、彈道飛彈問題確立方向。」

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馬克宏表示，伊朗的核計畫必須再次接受國際監督，同時應該減少彈道飛彈庫存，他堅決反對針對能源基礎設施和平民的攻擊行為，以及可能導致政權更迭的軍事行動。

馬克宏強調，他想到在中東地區的朋友們，例如伊拉克、黎巴嫩，以及其他國家，「我們必須協助他們減少一切真正威脅他們安全的各種因素，而他們最不需要的就是混亂」。

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