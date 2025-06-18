驚悚畫面曝！中國瀋陽公車暴衝撞多車 釀2死16傷

中國遼寧省瀋陽大學校門發生公車暴衝事故，官方通報共2人身亡、16人受傷。（圖擷自X）

2025/06/18 09:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省瀋陽大學附近發生公車與多輛汽車相撞事故，造成2人身亡，另有16人受傷。當地警方稱，公車司機閃避行人、駕駛不當，車輛因而失控引發事故。

綜合中媒報導，瀋陽市公安局交通管理支隊17日晚間發布通報稱，當晚7時55分，瀋陽市大東區聯合路15號附近發生公車與多輛汽車碰撞的交通事故，造成18人受傷，均第一時間送醫救治，其中2人經搶救無效身亡。

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通報指，52歲王姓公車司機被當場拘捕，已檢測排除酒駕、毒駕嫌疑。經初步調查，該司機駕駛公車至事發地，因避讓行人操作不當，造成車輛失控引發事故。

多名中國網友17日晚間在社群平台發布的影片顯示，瀋陽大學南門附近1輛公車突然失控暴衝，導致路上多輛汽車受損，並有部分行人受傷。

影片畫面顯示，1輛路線126號公車衝向路邊，車頭幾乎衝入路旁店鋪，多輛計程車、私家車受損，更有多名行人倒地；另一行車記錄器畫面顯示，當時車輛正要左轉，右側1輛公車突然失控衝撞排隊左轉的車輛。

瀋陽市第一人民醫院和第十人民醫院工作人員證實，醫院當晚收治了多名交通事故傷者。

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