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    海洋驚見「光合作用病毒」！科學家：顛覆病毒定義

    電子顯微鏡下的巨大病毒（圖中深色六角形顆粒）正在感染一種名為Florenciella的藻類。最新研究發現，部分巨大病毒在感染過程中，能「劫持」宿主的光合作用系統為己所用。（圖：Grieg Steward/University of Hawai'i at Manoa）

    電子顯微鏡下的巨大病毒（圖中深色六角形顆粒）正在感染一種名為Florenciella的藻類。最新研究發現，部分巨大病毒在感染過程中，能「劫持」宿主的光合作用系統為己所用。（圖：Grieg Steward/University of Hawai'i at Manoa）

    2025/06/18 08:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕海洋深處竟潛藏著數百種前所未見的「巨大病毒」！科學家最新研究發現，這些病毒不僅體型龐大、基因複雜，更驚人的是，其中部分病毒竟能「劫持」宿主的光合作用系統，為自己生產能量。這項發現不僅顛覆了學界對病毒的傳統認知，也對理解海洋生態平衡與防治有害藻華（俗稱紅潮）具有關鍵意義。

    根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這項研究由美國邁阿密大學的海洋生物學家明奇（Benjamin Minch）與病毒學家莫尼魯扎曼（Mohammad Moniruzzaman）主導。團隊運用特製的電腦軟體，分析從全球各大洋蒐集的海水樣本，成功辨識出數百種病毒的基因組，其中包含了230種科學界前所未知的新型巨大病毒。

    研究最令人震驚的發現是，這些巨大病毒的基因組中，竟帶有通常只存在於細胞生物中的基因，包括與碳代謝及光合作用相關的基因。明奇指出，這顯示巨大病毒在感染期間，可能扮演著超乎想像的角色，主動操縱宿主的新陳代謝。換言之，病毒能「駭入」並劫持宿主的光合作用功能，藉此獲取其生存所需的能量。

    這項發現對海洋生態研究至關重要。巨大病毒的主要獵物之一是「浮游植物」（phytoplankton），這些微小的光合作用生物是海洋食物鏈的基礎，並為地球製造了大量的氧氣。莫尼魯扎曼表示，更深入地了解這些掠食性病毒的多樣性與角色，將有助於人類預測甚至管理全球性的有害藻華問題。

    研究團隊將新發現的巨大病毒歸入現有的兩大病毒目：Imitervirales與Algavirales。前者的基因組更為複雜，暗示其可能擁有更靈活的「生存策略」，能感染更多樣化的宿主。

    研究人員強調，此次發現僅僅是揭開海洋微生物世界神秘面紗的一角。他們所建立的這套發現新病毒的分析框架，未來將有助於科學家更有效地監測水道中的病原體與污染狀況。此研究成果已發表於權威科學期刊《自然》系列的子刊《npj 病毒》（Nature npj Viruses）。

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