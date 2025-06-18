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    李在明上任半月急會石破茂 宣示重啟穿梭外交、攜手抗北韓

    南韓總統李在明（右）、日本首相石破茂（左）17日藉G7領袖峰會之機舉行會談，時長約30分鐘。（歐新社）

    南韓總統李在明（右）、日本首相石破茂（左）17日藉G7領袖峰會之機舉行會談，時長約30分鐘。（歐新社）

    2025/06/18 08:56

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明、日本首相石破茂17日藉七大工業國集團（G7）領袖峰會之機在場邊會談約30分鐘。雙方商定要不斷深化美日韓三邊合作及日韓雙邊合作，攜手應對北韓等地緣政治危機。

    《韓聯社》報導，這是李在明本月初就職後兩國領導人首次會晤。據悉，雙方本月9日首次通話後，就已針對建構更成熟、更穩定的雙邊關係達成共識。

    南韓總統室介紹，兩國元首就如何在瞬息萬變的國際局勢中維護地區和平穩定、使國家利益最大化的方案深入交換意見，並商定保持緊密合作。雙方重申重啟「領導人穿梭外交」的意願，並同意為此推動兩國間的磋商不斷取得進展。

    此外，在日韓邦交正常化60周年之際，雙方商定為建立更成熟、更穩定的日韓關係奠定基礎。兩位領導人還一致認為，兩國政府有必要基於互尊互信展開溝通，推動日韓關係向前發展，並在經濟、文化等領域謀求互利共贏。

    相較歷屆南韓政府，李在明就職僅半月就與日本領導人舉行會談，引發關注。

    南韓前總統尹錫悅就職4個月後，才與時任日本首相岸田文雄舉行正式會談；前總統文在寅就職2個月後，在德國與時任日本首相安倍晉三舉行會談；前總統樸槿惠就職1年後，2014年3月在韓美日首腦會談上會見安倍晉三。

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