中國將原料武器化 歐盟執委會主席：川普是對的

7大工業國集團(G7)高峰會在加拿大洛磯山脈小鎮卡納 納斯基斯舉行,歐盟執委會主席馮德萊恩(右一)抨擊中國,致力於削弱智慧財產權保護、提供鉅額補貼,企圖主宰全球製造業和供應鏈。(法新社)

2025/06/18 06:18

〔國際新聞中心/綜合報導〕在加拿大舉行的7大工業國集團(G7)高峰會上,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)抨擊中國,致力於削弱智慧財產權保護、提供鉅額補貼,企圖主宰全球製造業和供應鏈,「這不是市場競爭,而是故意扭曲」。對於中國的威脅,「(美國總統)川普是對的。」

政治新聞網站Politico歐洲版報導,馮德萊恩16日向川普表示,「當我們把注意力集中在合作夥伴之間的關稅問題上時,我們的精力就會從真正的挑戰—一個威脅我們所有人的挑戰—轉移。」,「在這一點上,唐納是對的—確實存在嚴重問題。」(On this point, Donald is right — there is a serious problem)。

請繼續往下閱讀...

馮德萊恩警告,要警惕所謂的「新中國衝擊」(a new China shock),即隨著中國經濟成長減緩,北京向全球市場大量傾銷其自身市場無法吸收的補貼過剩產能,並敦促G7成員國攜手應對中國在汽車、電池和風力發電機製造原料領域的主導地位。

馮德萊恩說,中國目前在全球稀土永磁體市場佔據主導地位,不僅將這種準壟斷地位做為談判籌碼,還將其武器化,削弱關鍵產業的競爭對手。

馮德萊恩強調,歐洲是第一批迅速採取行動,應對中國電動汽車補貼的國家,「我們正在更新對內對外投資的審查架構,以避免助長系統性競爭對手的軍事和情報能力。」

然而,歐洲的行動有其限度,為了取得實際效果,「我們必須在志同道合的夥伴之間展開合作。首先,我們必須實現關鍵供應鏈的多樣化,並增強其韌性,尤其是原料供應鏈。」

儘管馮德萊恩直接抨擊中國,G7整體可能不會表現得如此強硬。根據Politico看到的峰會聯合聲明草案,G7領袖將承諾實施一項「G7關鍵礦產行動計畫」,但未點名中國,而是以較為婉轉的方式提到「關鍵礦產領域中的非市場政策與作法」。

