中國將原料武器化 歐盟執委會主席：川普是對的

7大工業國集團（G7）高峰會在加拿大洛磯山脈小鎮卡納 納斯基斯舉行，歐盟執委會主席馮德萊恩（右一）抨擊中國，致力於削弱智慧財產權保護、提供鉅額補貼，企圖主宰全球製造業和供應鏈。（法新社）

2025/06/18 06:18

〔國際新聞中心／綜合報導〕在加拿大舉行的7大工業國集團（G7）高峰會上，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抨擊中國，致力於削弱智慧財產權保護、提供鉅額補貼，企圖主宰全球製造業和供應鏈，「這不是市場競爭，而是故意扭曲」。對於中國的威脅，「（美國總統）川普是對的。」

政治新聞網站Politico歐洲版報導，馮德萊恩16日向川普表示，「當我們把注意力集中在合作夥伴之間的關稅問題上時，我們的精力就會從真正的挑戰—一個威脅我們所有人的挑戰—轉移。」，「在這一點上，唐納是對的—確實存在嚴重問題。」（On this point, Donald is right — there is a serious problem）。

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馮德萊恩警告，要警惕所謂的「新中國衝擊」（a new China shock），即隨著中國經濟成長減緩，北京向全球市場大量傾銷其自身市場無法吸收的補貼過剩產能，並敦促G7成員國攜手應對中國在汽車、電池和風力發電機製造原料領域的主導地位。

馮德萊恩說，中國目前在全球稀土永磁體市場佔據主導地位，不僅將這種準壟斷地位做為談判籌碼，還將其武器化，削弱關鍵產業的競爭對手。

馮德萊恩強調，歐洲是第一批迅速採取行動，應對中國電動汽車補貼的國家，「我們正在更新對內對外投資的審查架構，以避免助長系統性競爭對手的軍事和情報能力。」

然而，歐洲的行動有其限度，為了取得實際效果，「我們必須在志同道合的夥伴之間展開合作。首先，我們必須實現關鍵供應鏈的多樣化，並增強其韌性，尤其是原料供應鏈。」

儘管馮德萊恩直接抨擊中國，G7整體可能不會表現得如此強硬。根據Politico看到的峰會聯合聲明草案，G7領袖將承諾實施一項「G7關鍵礦產行動計畫」，但未點名中國，而是以較為婉轉的方式提到「關鍵礦產領域中的非市場政策與作法」。

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