美擬動武？白宮證實：空襲伊朗選項已上桌

美國國防部6月11日公布航空母艦尼米茲號5月底於南海執行飛行任務畫面。（法新社）

2025/06/18 05:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對伊朗採取直接軍事行動的可能性遽增！白宮一名高層官員週二透露，美國總統川普將「很快」在白宮戰情室召開國安會議，而對伊朗境內目標，包括其核設施發動攻擊的選項，已正式被「擺上檯面」。此一驚人發展，是在川普稍早宣稱美國已「完全且徹底地控制了伊朗上空」後傳出，使得中東局勢瀕臨戰爭邊緣。

根據《福斯新聞》（Fox News）引述該名白宮高層官員的說法，川普即將在白宮戰情室（Situation Room）與他的國安顧問們會面，討論下一步行動。該官員明確表示，對伊朗境內目標發動攻擊是正在被考慮的選項之一。川普本人稍早也在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，高調宣稱：「我們現在已完全且徹底地控制了伊朗上空。」他更語帶嘲諷地說，伊朗的防空設備雖多，但與美國製造的「東西」無法相比。

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在軍事威脅升級的同時，以色列方面則展開心理戰。以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）在聯合國發表演說時，罕見地以波斯語向伊朗人民溫情喊話，強調以色列並非與伊朗人民為敵，而是與壓迫他們的政權為敵。「我們知道真相：你們不是我們的敵人，你們是那些教士們第一個、也是最悲慘的受害者。」

川普政府一連串的強硬姿態，始於他自G7峰會提前返國。他在返國途中向記者表示，他尋求的不是「停火」，而是一個「真正的終結」。這番言論加上美軍近期向中東增派F-22、F-35等主力戰機及雙航艦打擊群的部署，都讓外界高度關切，美國是否將從目前的間接協防，轉為對伊朗採取直接的軍事行動。

美軍KC-135空中加油機執行空中加油任務。（圖：美國空軍）

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