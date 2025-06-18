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    刺殺伊朗最高領袖？川普：我們知道他在哪裡

    美國總統川普聲稱，美國已確切掌握伊朗最高領袖哈米尼的藏身之處，但目前「無意消滅他，至少目前沒有這個打算。」（法新社檔案照）

    美國總統川普聲稱，美國已確切掌握伊朗最高領袖哈米尼的藏身之處，但目前「無意消滅他，至少目前沒有這個打算。」（法新社檔案照）

    2025/06/18 06:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列13日以來持續對伊朗發動攻擊，總理納坦雅胡不諱言，刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將可終結雙方的衝突。美國總統川普17日在自家社群平台「真實社群」發文聲稱，美國已確切掌握哈米尼的藏身之處，但目前「無意消滅他，至少目前沒有這個打算。」

    川普說，「他（哈米尼）是一個很容易攻擊的目標，但他在那裡是安全的—我們暫時不會對他動手（殺掉！）。」不過，川普也強調，「我們不希望飛彈攻擊美國平民或軍隊」，而「我們的耐心正在流失」。

    川普隨後再次發文「無條件投降」（UNCONDITIONAL SURRENDER!），據信應該是指伊朗。

    納坦雅胡在接受美國媒體訪問時，公開表示不排除殲滅哈米尼，以終結以色列和伊朗之間的衝突。當被問到以色列是否真的會以哈米尼為打擊目標時，納坦雅胡表示，以色列正在「做它必須做的事」。

    以色列國防部長卡茲17日進一步表示，哈米尼可能落得與伊拉克前獨裁總統海珊（Saddam Hussein）「類似」的下場，「我警告伊朗獨裁者別再犯下戰爭罪，向以色列平民發射飛彈。他應該謹記伊朗鄰國的獨裁者走上相同的反以色列道路，結果落得什麼下場。」

    海珊政權曾在1991年波斯灣戰爭期間，向以色列發射飛彈，並被控秘密發展核武。2003年，美國領軍攻入伊拉克，海珊隨後被捕，並於2006年遭處決。

    以色列軍方聲稱，已在一場夜間攻擊中擊斃伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼（Ali Shadmani），據稱他是最親近哈米尼的人物。

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