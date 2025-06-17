中國雙航艦牽制美國 短短8天進行逾500次艦載機起降

山東號。（美聯社檔案照）

2025/06/17 23:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部17日發布新聞稿，彙整本月8日至16日中國航艦等船艦的動態，包括「遼寧號」與「山東號」航艦在太平洋相關海域航行，並觀測到2艘航艦上的艦載戰鬥機等進行起降操練，總數合計逾500次。

防衛省與自衛隊派遣海自第1護衛隊所屬護衛艦「村雨號」、「雷號」與第8護衛隊所屬護衛艦「羽黑號」，執行警戒監視與情報蒐集任務。

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中國2艘航艦被確認同時在太平洋活動，更首次抵達「第二島鏈」以東海域。日本防衛大臣中谷元表示，已透過外交管道向中方提出交涉，要求中國的行動「不能對我國安全構成威脅」。日本媒體指出，中國2艘航艦首次同時在太平洋活動，外界普遍認為是要牽制美國川普政府。

遼寧號在8日至9日晚間，在硫磺島東南方和南方海域執行艦載機起降訓練，次數約130次；10日至16日晚間，在沖之鳥島東南方、西南方和南方海域執行起降訓練，次數約160次。

山東號在9日至16日期間，分別在沖之鳥島、沖大東島和宮古島附近海域執行艦載機起降訓練，包括在沖之鳥島東北方、西南方和東方、北方、南方海域執行共約180次，在沖大東島南方海域執行約20次，在宮古島東南方海域約30次，合計共230次。

防衛省11日指出，山東號的艦載戰機「殲-15」7日與8日在太平洋公海上空，異常接近監視山東號動向的海上自衛隊P-3C巡邏機，最近距離僅約45公尺。防衛省認為，此乃中方蓄意為之，日本政府已透過外交與防衛管道，向中方表達嚴重關切。

遼寧號。（美聯社檔案照）

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