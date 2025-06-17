以色列「斬首」哈米尼核心圈 ！英媒：伊朗恐現戰略誤判

伊朗最高領袖哈米尼正陷入孤立。（路透資料照）

2025/06/17 21:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對伊朗的猛烈空襲，不僅重創其軍事與核設施，更精準地「斬首」了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的核心決策圈。根據《路透》引述五名熟悉其決策過程的消息人士透露，多名關鍵軍事與安全顧問在連日空襲中喪生，使這位86歲的獨裁者陷入前所未有的孤立，大幅增加伊朗在國防與內部穩定問題上，出現戰略誤判的風險。

報導指出，自13日以來，以色列的空襲已導致多名伊朗伊斯蘭革命衛隊的高階指揮官陣亡，包括衛隊總司令沙拉米（Hossein Salami）、主導彈道飛彈計畫的航太部隊司令哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh），以及情報首長卡齊米（Mohammad Kazemi）。這些人不僅是軍方大將，更是哈米尼核心決策圈的重要成員。

請繼續往下閱讀...

消息人士透露，哈米尼的核心圈大約由15至20名顧問組成，涵蓋革命衛隊將領、教士及政治人物，以其對哈米尼及伊斯蘭共和國意識形態的絕對忠誠為特點。當面臨重大決策時，哈米尼會召集相關顧問在其德黑蘭的官邸開會。一名經常參與會議的消息人士形容，核心軍事顧問的損失，已使伊朗在國防與穩定議題上出現「極度危險」的誤判風險。

儘管哈米尼在伊朗體制下擁有對軍隊的最高指揮權，並對重大事務有最終決定權，但他向來重視聽取不同意見。美國中東研究所伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）分析：「哈米尼有兩個特點：極度固執，但也極度謹慎。這就是他能掌權如此之久的原因。」他認為，哈米尼一切決策的根本，是基於對「政權存續」的成本效益分析。

然而，隨著核心軍事幕僚被一一剷除，哈米尼的決策過程正發生微妙變化。多名消息人士指出，哈米尼的次子、55歲的中階教士穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）正扮演日益核心的角色。過去20年來，穆吉塔巴已在父親的授意下，在各個派系與組織之間進行協調，並與革命衛隊建立了緊密關係，使其在伊朗的政治與安全體系中擁有巨大影響力。外界普遍視他為其年邁父親的潛在接班人之一。

除了兒子穆吉塔巴，哈米尼辦公室的政治安全事務副手赫賈齊（Ali Asghar Hejazi），以及辦公室主任戈爾帕耶加尼（Mohammad Golpayegani）等文人幕僚，仍在外交與內政議題上扮演重要角色。但革命衛隊指揮官的損失，無疑重創了哈米尼自1989年上台以來，最倚賴的權力支柱。革命衛隊不僅負責內部維穩，更是伊朗執行區域戰略的利刃，且直接向最高領袖負責。

報導總結，在面臨伊斯蘭共和國史上最危險的時刻之一，哈米尼不僅因核心圈遭「斬首」而更顯孤立，其仰賴的區域「抵抗軸心」聯盟也接連受挫。黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）去年遭以色列空襲身亡，敘利亞總統阿塞政權也於去年底垮台。內外交困下，這位孤立的最高領袖將如何回應當前危機，備受各界關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法