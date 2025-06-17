不只給砲彈！北韓再派工兵、排雷兵赴俄 協助戰後重建

圖為北韓士兵在俄羅斯境內行動情形。（圖取自Telegram / Igor Girkin）

2025/06/17 20:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與北韓的軍事同盟關係再有實質性突破！俄羅斯國安會秘書長紹伊古17日訪問平壤後宣布，北韓將派遣軍方的工兵與排雷部隊，協助俄羅斯西部庫斯克地區的戰後重建工作。

這是繼去年北韓派兵直接參戰後，再次向俄羅斯提供直接的軍事人員支援，凸顯兩國在「共同防禦」的框架下，合作已從前線作戰延伸至後方建設。

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根據《法新社》引述俄國官方媒體報導，紹伊古在結束與北韓領導人金正恩的會談後表示，雙方已就「持續進行建設性合作」達成協議。他具體指出，北韓將派遣「一個工兵師、兩個軍事旅，共5000人」以及1000名排雷人員前往庫斯克地區。他將此形容為「朝鮮人民與金正恩領袖對我國的一種兄弟般援助」。

此次是紹伊古在短短兩週內第二度、今年第三度訪問平壤，其訪問頻率之密集，已反映出俄朝關係的急速升溫。去年秋天，平壤已派遣數千名士兵協助俄軍，將烏克蘭部隊逐出庫斯克地區。如今再加派專業的工兵與排雷部隊，顯示北韓在俄烏戰爭中的角色，已從單純的彈藥供應國，深化為全方位的戰略支援夥伴。

俄朝關係的直線升級，始於去年6月俄國總統普廷訪問平壤時，雙方簽署了包含共同防禦條款的「全面戰略夥伴關係協定」。此後，雙邊合作不斷深化，不僅在軍事上相互支持，更開始興建新的跨境公路大橋，強化經濟與物流聯繫。

分析指出，北韓此次派遣非戰鬥部隊，除了能換取俄羅斯亟需的糧食、能源或先進軍事技術外，也使其部隊能獲得在真實戰場環境下進行建設與排雷的寶貴經驗。然而，此舉無疑將引發國際社會，特別是美國與其盟友的嚴重關切，擔憂俄朝軍事合作將進一步破壞區域穩定，並可能違反聯合國對北韓的相關制裁決議。

俄羅斯國安會秘書長紹伊古（左）今年已3度訪問平壤，圖為他6月初與北韓領導人金正恩（右）會晤畫面。（歐新社）

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