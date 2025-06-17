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    FBI控中國大量偽造證件 藉郵寄投票影響2020年總統大選

    美國聯邦調查局局長帕特爾。（美聯社）

    美國聯邦調查局局長帕特爾。（美聯社）

    2025/06/17 22:25

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）近日向美國國會提供情報，指控中國曾密謀介入美國2020年的總統大選，大量偽造美國證件進行郵寄投票，企圖影響當年大選結果。

    根據美媒《Just the News》16日報導，FBI局長帕特爾（Kash Patel）本週一向美國國會提交一份情報報告，其中提出了對中國大量偽造美國駕照的擔憂，指控北京進一步用這些偽造證件進行郵寄投票，企圖干擾2020年總統大選，幫助當時的民主黨參選人拜登當選。

    有官員向該媒體透露，這份早在2020年8月解密的情報報告，當時並沒有經過完整的調查或證實，不過時任FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在國會作證，稱在拜登擊敗川普的大選中，並沒有任何已知的外國干涉行動，該報告被情報單位撤回。

    目前該報告已經轉交給參議院司法委員會主席、共和黨參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）。據悉，他是最早向FBI提出質疑，認為當初針對中國大量偽造美國駕照的情報沒有經過充分的審查，雖然有相關的偽造證據存在，但當時的FBI拒絕他的進一步調查請求。

    帕特爾向《Just the News》表示，現在由他所領導的FBI非常感謝葛雷斯利主席的監督，在他的努力下，FBI找到並提交主席要求的相關報告，這些文件清楚描述了與2020年美國大選相關、重大且讓人震驚的指控。

    帕特爾指出，報告中提到中共有計畫地大量製造假的美國駕照，並將這些偽造證件送入美國境內，為住在美國的中國人創造假的選民身分，藉此在郵寄投票中進行選舉舞弊。雖然這些指控已有證據支持，但報告卻突然被撤回，從來沒有向公眾公開過。

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