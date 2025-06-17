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    奇襲伊朗還有「彩蛋」！ 以色列大使預告：時間在週四夜和週五

    以色列15日攻擊伊朗石油設施。（路透檔案照）

    以色列15日攻擊伊朗石油設施。（路透檔案照）

    2025/06/17 19:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列13日突襲伊朗，背後有該國情報機關潛伏伊朗，事先部署無人機，裡應外合，被稱為又一次木馬屠城。以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）17日說，以國在這場戰爭「還有一些令人意想不到的（行動）」，並語帶玄機點出「週四夜間和週五」這個時間點。

    《以色列時報》17日報導，萊特爾向美國數位電視Merit TV表示，上週以色列對伊朗的首波打擊，完整的打擊程度尚未充分顯露，「我們成功進行了幾個令人意想不到的（行動），當塵埃落定，你將在週四夜間和週五看到一些驚喜，那將讓呼叫器行動，幾乎顯得小巫見大巫」；他說，「我們能做的還有很多」。

    呼叫器行動指去年9月，以國對黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨（Hezbollah）」的攻擊行動，事先在真主黨購買的呼叫器中植入爆裂物，遙控同步引爆數百具呼叫器，斬首該組織領導人納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），重創真主黨。

    以國在13日對伊朗發動攻擊後，披露其情報機構摩薩德（Mossad），事先滲透伊朗多年，將武器、無人機偷運進伊朗部署，甚至設立祕密無人機基地，13日當天裡應外合，從伊朗境內攻擊其軍事設施的部份內幕。

    萊特爾說，「我們正超前時程」，最終目標是摧毀伊朗境內所有核武設施。他還批評歐洲領袖，犯下1930年代拒絕對抗納粹德國領袖希特勒同樣的錯誤，他說，這次以國攻擊伊朗「是結束一場又一場戰爭的戰爭」，「這是一場為中東帶來和平的戰爭」。

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