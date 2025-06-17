力挺伊朗！中國外交部批川普「拱火澆油」

中國外交部發言人郭嘉昆批評，川普施壓伊朗簽署協議，又要所有人撤離德黑蘭，是在火上澆油。（路透）

2025/06/17 19:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列與伊朗連日交火，美國總統川普16日一邊施壓伊朗簽署核協議，一邊呼籲所有人立即撤離德黑蘭，中國外交部發言人郭嘉昆17日被問及此事時回應批評川普，「拱火澆油、威脅施壓只會激化矛盾、擴大衝突」。

《法新社》指出，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會指出，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益，拱火澆油、威脅施壓無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾、擴大衝突。他呼籲有關各方，尤其是對以色列有特殊影響力的國家，應負起應有的責任，立即採取措施，為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。

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他又表示，中方對以色列襲擊伊朗，導致地區衝突驟然升級深感憂慮，當務之急是有關各方立即採取措施，推動緊張局勢儘快降溫，防止地區陷入更大的動盪，為重回對話談判解決問題的正軌創造條件。

以伊敵對行動的突然升級，引發外界對於衝突蔓延的擔憂。川普連日來敦促伊朗重返談判桌，簽署放棄核武的協議，同時又在社群平台發出非同尋常的警告，稱「每個人都應該立即撤離德黑蘭！」

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