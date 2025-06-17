美軍大軍壓境！雙航艦會師中東 加油機隊進駐歐洲

美軍KC-135空中加油機執行空中加油任務。（圖：美國空軍）

2025/06/17 18:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著以色列與伊朗衝突急劇升溫，美軍正大規模調動其全球戰略資產，向中東及歐洲增派軍力，為美國總統川普提供更多軍事選項。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）16日已證實向中東部署「額外軍事能力」，強調此舉旨在加強區域防禦態勢，但一系列罕見的軍力集結，已凸顯華府正為局勢可能失控預做準備。

根據《路透》率先披露及多家媒體追蹤，美軍15至16日從本土向歐洲派遣了超過30架空中加油機，包括KC-135與KC-46兩型主力加油機。這些重要的戰略後勤資產，已分別降落在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）、西班牙莫隆空軍基地（Morón Air Base）。軍事分析家指出，如此大規模的加油機突然東移並非常規作業，是美軍為支援遠程作戰、應對局勢快速升級而進行戰略準備的明確信號。

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海上方面，美國海軍「尼米茲號」航空母艦（USS Nimitz）打擊群已取消原定訪問越南峴港的計畫，急速轉往中東。越南官員證實，美方以「緊急作戰需要」為由取消了訪問活動。據船舶追蹤顯示，這艘滿載約5000名官兵和60多架戰機的航母16日已穿越馬六甲海峽，將與已在阿拉伯海的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航母打擊群會合，在該區域形成雙航艦威懾態勢。

目前美軍在中東地區已部署近4萬兵力，並擁有龐大的海空支援武力。除了雙航母打擊群，另有三艘驅逐艦在地中海執勤，其中「哈德納號」（USS Thomas Hudner）已移防至更靠近以色列的東地中海。五角大廈上月更將可攜帶大型鑽地彈的B-52戰略轟炸機部署至印太地區基地，專家認為此舉可用於攻擊伊朗深埋地下的核設施。

儘管白宮反覆強調美軍維持「防禦態勢」，並否認直接參與以色列的攻擊行動，但一名熟悉內情的美國官員透露，美方已告知區域盟國，若伊朗攻擊任何美軍設施，美軍將立即從防禦轉為攻勢作戰。前美國中央司令部司令、退役陸戰隊上將麥肯錫（Kenneth McKenzie）分析，以色列可能正尋求推翻伊朗政權，戰事短期內不會結束，美軍動態將是影響局勢的關鍵。

川普總統的強硬姿態與軍事調動，也引發了美國國會的關切。民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）等人擔憂川普可能繞過國會單方面決定參戰，違反《戰爭權力決議案》。川普16日在社群媒體警告「所有人立即撤離德黑蘭」，更引發外界揣測，但白宮發言人隨即澄清，關於美國正攻擊伊朗的傳言「並非事實」。

美軍核動力航空母艦「卡爾文森號」2025年3月2日抵達南韓釜山港。為因應以伊衝突，該航艦目前部署於阿拉伯海，是美軍在中東地區的重要嚇阻力量。（法新社）

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