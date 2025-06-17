「這不是我們的戰爭」！ 美議員提案限制美軍介入以伊戰爭

美國國會對於是否介入以伊戰爭仍有岐見，已有議員提案限制美國總統投入軍力攻擊伊朗的權利，圖為美國杜魯門號航母艦載機起飛的畫面。（法新社檔案照）

2025/06/17 18:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與伊朗戰爭17日進入第5天，美國加強對中東的軍力部署之際，外界關注美國是否參與以國的攻擊行動。美國無黨籍和民主黨籍聯邦參議員16日分別提案，限制總統川普在未經國會授權下動用軍力進行攻擊伊朗行動的權力；共和黨議員也打算在17日提出類似法案。

《路透》、《半島電視台》報導，美國聯邦參議院軍事委員會、外交關係委員會成員、民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）16日提出戰爭權力決議草案，對中東衝突加劇，以及可能把美國捲入「另一場無止盡衝突」深感憂心，要求任何動用美國軍力攻擊伊朗，都須先經國會表決。凱恩表示，他的這份提案凸顯美國憲法賦予國會、而非總統，宣戰的唯一權力，並且要求任何與伊朗的戰爭行為都須經過明確的宣戰或者動用武力授權。

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根據凱恩的聲明，提案指出，「與伊朗開啟戰爭不符合我國國家利益，除非這場戰爭對於捍衛美國有絕對的必要性」，「美國人民對於派官兵將士去中東打另一場沒完沒了的戰爭沒興趣，此提案將確保，若我們決定送我國官兵身處險境，我們得在國會對此討論和表決」。

參與民主黨團運作的無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）16日也提出「禁止對伊作戰」法案，禁止任何使用武力攻擊伊朗的行動，除非獲得美國國會明確授權。桑德斯在聲明中批評以國總理納坦雅胡「魯莽和非法的攻擊，違反國際法，並且有引燃一場區域戰爭的風險。國會必須表明，美國不會被拖進納坦雅胡選擇的戰爭」。

共和黨議員對於是否參與以伊戰爭態度不一。參議員保羅（Rand Paul）日前表示，希望川普不會屈服於壓力介入，「介入這場戰爭不是美國的事」；共和黨聯邦眾議員馬西（Thomas Masie）17日在X發文，他當天也將提出一份跨黨派法案，「禁止我國參與」這場戰爭，他說，「這不是我們的戰爭，我們不該在這動用軍隊」。

然而，大多數支持川普的黨籍議員，顯示出沒太大興趣反對總統的決定，若川普決定介入，這些議員很有可能支持他的決定。參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）日前受訪表示，「如果外交未能...協助以色列完成這件事，就給他們炸彈，必要時和他們一起飛」、「如果你想讓國際恐怖主義相信我們是認真的，你就得完成伊朗這件事」。

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