科索沃戰爭最黑暗一頁！男性遭性侵「羞於啟齒」 他為公義挺身

在隱忍26年後，尼索里（如圖）成為首位公開承認在科索沃戰爭中遭性侵的男性倖存者，他的勇敢現身，揭開了戰爭性暴力中長期被忽視的男性受害者傷疤。（法新社）

2025/06/17 19:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕在科索沃戰爭結束26年後，一名3個孩子的父親終於打破了令人窒息的沉默，成為首位公開講述自己遭性侵經歷的男性受害者。他的挺身而出，不僅揭開了戰爭中男性同樣遭受性暴力這塊被長期忽視的傷疤，也希望能藉此給予其他倖存者力量，正視那段歷史最黑暗的暴行。

根據《法新社》深度報導，現年48歲的尼索里（Ramadan Nishori），在1998至1999年間科索沃尋求從塞爾維亞獨立的血腥衝突中，遭到一名塞爾維亞警察性侵。這場戰爭造成約1萬3000人死亡，其中多數是阿爾巴尼亞裔平民。官方估計，有多達2萬名女性在戰爭期間遭到塞爾維亞部隊性侵。然而，男性受害者的故事，卻因根深蒂固的社會污名而幾乎被完全埋沒。

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「我感覺快要窒息了。我會在半夜離家出走，感覺像要尖叫，我邊走邊哭。」尼索里向《法新社》緩緩道出他長年承受的痛苦，這段艱難的歷程甚至一度讓他產生自殺的念頭。他回憶，1998年9月，他在一個難民隊伍中被攔下，並被帶到一間警察局審問。當輪到他時，兩名警察將他拖進廁所，其中一人性侵了他。

科索沃政府為承認戰時性侵受害者的苦難，向他們提供每月270歐元（約新台幣9214元）的撫卹金。但這項政策實施11年來，僅有數百名女性領取，尼索里將成為第一位領取這筆款項的男性。長期為倖存者提供心理支持的非政府組織「Medica Kosova」指出，在阿爾巴尼亞傳統社會中，「強暴被視為對家族榮譽的侵犯」，這種羞恥感讓許多倖存者選擇永不發聲。

科索沃人道主義法律中心的布拉卡伊（Bekim Blakaj）表示，戰爭期間絕大多數的性暴力是由塞爾維亞部隊對阿爾巴尼亞裔女性犯下。國際特赦組織2017年的一份報告更指出，到了衝突後期，性侵已成為一種被廣泛且常規使用的「戰爭武器」，旨在對平民製造恐怖。

是家人的支持，給了尼索里最終公開真相的勇氣。當他向家人揭露這個秘密時，他23歲、就讀戲劇系的大女兒芙露圖拉（Flutura）反而鼓勵他挺身而出。「爸爸的故事需要被揭露，」她說，「這能讓世界看到，性暴力的受害者不僅是女性，男性也同樣承受著這一切。」

「秘密揭開後，家裡沒有任何改變。」芙露圖拉坦言，「他過去是，現在也依然是我們的父親。他還是那個樣子，或許，甚至變得更堅強了。」

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科索沃戰爭性暴力倖存者尼索里的女兒芙露圖拉，正是她鼓勵父親打破長達26年的沉默，揭露戰爭中男性同樣遭受性侵的創傷。（法新社）

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