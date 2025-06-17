高溫飆38.2度！日本「盛夏」中暑傷患激增 70歲老婦熱死

日本正式進入盛夏階段，圖為東京街頭的路人。（法新社）

2025/06/17 18:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本今（17）日受高氣壓籠罩，氣溫全面飆升，山梨縣甲府市氣溫衝上攝氏38.2度，成為全國最高；群馬縣高崎市與靜岡縣靜岡市分別為37.7度和37.6度，氣象廳宣布正式進入「盛夏」階段。隨著酷暑來襲，全國各地頻傳中暑事故，不僅多位長者送醫，神奈川縣更傳出一名70多歲婦人在田間中暑身亡。

綜合日媒報導，日本環境省今日已向茨城、千葉、和歌山、鹿兒島與沖繩縣部分地區等發佈「中暑警戒情報」，各地消防單位也紛紛統計中暑傷患。

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截至今日下午4時，埼玉縣已有76人疑似中暑送醫，其中4人重症、30人中症、42人輕症。值得注意的是，65歲以上長者就佔了53人，比例高達七成。另有20人為18至65歲成年人、3人為未成年。

在神奈川縣，截至下午3時已通報59起疑似中暑案例，其中綾瀨市一名70多歲婦女倒臥田間送醫不治。此外，尚有2人情況危急。東京方面，消防廳統計今日共有54名年齡介於14至96歲的民眾疑似中暑送醫，當中2人重症、24人中症、28人輕症。

環境大臣淺尾慶一郎今日呼籲，需要警惕的日子還將持續，希望大家採取預防措施，多多關照身邊的老人和兒童。氣象單位與地方政府也強調，面對酷暑應妥善使用冷氣與電扇、勤補水與鹽分、戶外工作者更應適時休息，以防高溫引發健康危機。

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