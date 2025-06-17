分享小學「超寒酸營養午餐」 日本議員惡意帶風向慘遭炎上

日本沖繩一名議員日前參訪某間小學後，將尚未供餐完畢、看似寒酸的營養午餐照PO到網上，貼文曝光不到一日，便吸引逾1600多萬人次瀏覽。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/06/17 19:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到物價上漲、預算短缺等影響，日本近期傳出部分學校餐廳製作的營養午餐，餐點內容比以往更加簡潔，令各界擔憂會讓發育期的孩子們吃不飽。不過日前，沖繩一名議員參訪某間小學後，將尚未供餐完畢、看似寒酸的營養午餐照PO到網上，導致校方被誤會、甚至接獲投訴，真相曝光後，該議員反遭網友炎上砲轟。

綜合日媒報導，這起爭議發生在本月13日，沖繩縣石垣市議員高良宗矩當天參訪某間小學，順帶了解校方為學生準備的營養午餐狀況。事後，高良宗矩在個人社群平台X（原推特）發布1張照片，配文寫著「今天學校的午餐」照片畫面則是一小塊魚、一碗白飯，以及一碗什麼都沒有的清湯，貼文曝光不到一日，便吸引逾1600多萬人次瀏覽。

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起初不了解事情真相的網友，痛斥校方過於吝嗇，讓年幼學童吃不飽，更還有人挖出供餐學校，致電投訴。為此，校方緊急發聲澄清，指出當天高良宗矩拍照的時候，餐廳尚未將所有餐點全部放進碗中，當天實際供餐為香菇豬肉湯、燉沙丁魚和牛奶，同時貼出照片以正視聽，並斥責高良宗矩惡意帶風向「侮辱學餐工作人員」。

報導指出，對於高良宗矩所引發的軒然大波，校方要求他刪文與公開道歉，高良宗矩則在14日火速公開回應，除了向校方道歉，也表示自己在發文前確實考慮不周，同時刪除造成大眾誤會的貼文。另外，高良宗矩還提到，自己一開始拍攝的照片並非捏造，也不覺得有錯，因為他當天看到其他班級的照片，也是提供相同的菜色。

另外，根據石垣市役所官網顯示，當地學校每1個月的供餐菜色、卡路里等內容，都會統一對外公告，官網每天也會顯示「當日菜單」的實際照片。

根據石垣市役所官網顯示，當地學校每1個月的供餐菜色、卡路里等內容，都會統一對外公告，官網每天也會顯示「當日菜單」的實際照片。（圖擷取自「石垣市役所」官網，本報合成）

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