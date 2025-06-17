不甩川普？未排除斬首伊朗最高領袖 納坦雅胡：為結束衝突！

以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

2025/06/17 17:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突持續升溫，近日有美媒爆料，以色列向美國通報一項暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的行動，但遭美總統川普（Donald Trump）明確拒絕。不過以色列總理納坦雅胡似乎不甩川普，今天（17日）直言以方「並未排除」斬首哈米尼的計畫！

《美聯社》報導稱，一名未具名的官員透露，以色列告知川普政府，他們已掌握「具可信度」的行動方案，可精準鎖定並消滅哈米尼。不過川普聽取簡報後，表達強烈反對立場，明言此舉過於挑釁，恐導致局勢全面失控，對美國與中東地區安全構成重大風險。

請繼續往下閱讀...

對此爆料，納坦雅胡後續受訪並未正面回應相關計畫是否遭白宮否決，但語帶保留稱「我們會做該做的事」。至於其發言人則直接否認相關消息，聲稱「暗殺哈米尼是假新聞」。

不過《以色列時報》台灣時間17日凌晨報導指出，納坦雅胡本週一（16日）晚間接受美媒訪問時，似乎又推翻其發言人的說法，表示他們「並未排除針對哈米尼的計畫」。

雖然納坦雅胡並未明言他所謂的「計畫」是否涉及暗殺，但他對相關消息稱川普擔憂斬首哈米尼，會讓中東局勢失控一事感到不以為然，直言「這不會使衝突升級，而是結束這場衝突」。

納坦雅胡說：「現在的伊朗政權給我們帶來將近半個世紀的衝突，它正恐嚇著中東地區的所有人。伊朗想要的是『永遠的戰爭』，他們正把我們推向核戰的邊緣！以色列正在做的事，就是阻止這種情況發生，我們只有站起來反抗邪惡勢力。今天是特拉維夫，明天就會是紐約，我們不只是在與我們的敵人作戰，也是在與你們（指美國）的敵人作戰！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法