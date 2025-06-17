台灣也有賣！ 行動電源機艙、校園頻爆炸 中國品牌急召回50萬台

中國品牌「羅馬仕」行動電源頻傳爆炸意外，3月更造成香港航空一架班機緊急轉降，引發高度關注。（擷取自微博）

2025/06/17 17:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港航空HX115航班3月20日從中國杭州飛往香港期間，乘客座位上方的行李架突然起火爆炸，濃煙瀰漫整個機艙，機上168人緊急轉降福州，所幸無人傷亡。事後，確認肇因是一台中國品牌「羅馬仕」（ROMOSS）行動電源起火，業者宣布緊急召回近50萬台問題機型，並承諾免費更換或退款。值得注意的是，台灣部分電商品牌有販售該牌行動電源，消費者應多加留意。

深圳羅馬仕科技有限公司16日發布公告，即日起召回2023年6月5日至2024年7月31日製造的3款型號，包括PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152，共計491745台。品牌表示，這些行動電源部分因電芯原材料問題，極少數可能在使用過程中出現過熱，在極端情況下恐有燃燒風險，為消除安全疑慮，將提供新品更換或退貨退款服務。

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此外，該品牌的行動電源也在多間院校內出現自燃爆炸意外，因此北京多所學校陸續宣布禁止使用。羅馬仕也發出公開聲明表示高度重，以啟動全面核查程序，更向受影響的消費者致歉，強調會依法承擔責任。

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