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    以色列找出「人體第6感」？靠呼吸就能認出你是誰

    魏茨曼科學研究院發現，通過監測鼻腔呼吸，足以識別個體。圖為透過聆聽進行呼吸練習情境照。（圖取自freepik）pik）

    魏茨曼科學研究院發現，通過監測鼻腔呼吸，足以識別個體。圖為透過聆聽進行呼吸練習情境照。（圖取自freepik）pik）

    2025/06/17 17:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕每個人的呼吸模式，如同指紋一般獨一無二。以色列魏茨曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）最新研究發現，通過穿戴式裝置監測鼻腔呼吸，分析數據後足以識別個體，準確率高達96.8%。這項「呼吸指紋」的發現，未來有望為身心疾病的理解與治療開闢新途徑。

    根據《紐約時報》報導，這項由腦科學家索羅卡（Timna Soroka）領導的研究，為長久以來呼吸科學界討論的「呼吸印記」概念提供了有力證據。索羅卡指出，過去雖能觀察到個體呼吸的獨特性，但缺乏便捷的長時間測量方法。此次研究開發了一款微型穿戴裝置，能夠精確記錄受試者每個鼻孔的氣流，並對100名參與者進行了長達24小時的監測。

    研究團隊使用一種名為「呼吸度量衡」（BreathMetrics）的分析協議，檢視了個人鼻腔呼吸的24項參數。僅記錄1小時的數據，識別個體的準確率即達到43%；當記錄時間延長至24小時，準確率則飆升至近97%。魏茨曼科學研究院的神經科學家索貝爾（Noam Sobel）形容，這項發現如同找到了一種「解讀大腦的全新方式」。

    呼吸雖看似理所當然，實則由大腦複雜的網絡控制，大部分時間自動進行，但在特定情況下（如潛水憋氣）也可由意識控制。索羅卡與索貝爾的團隊，最初在研究吸氣時大腦如何處理氣味，進而延伸出對「呼吸印記」的研究。

    研究不僅證實了呼吸模式的個體獨特性，更揭示了呼吸模式能反映出個人的活動狀態與生理特徵。例如，休息與運動時的呼吸模式截然不同，且呼吸模式與身體質量指數（BMI）也存在關聯。此外，研究還發現，自我報告有焦慮問題的參與者，在睡眠時通常吸氣較短，且呼吸間的停頓更具變異性。

    索羅卡表示，下一步將探索如何將此研究應用於疾病診斷，例如特定呼吸模式是否能預測某些疾病。未來甚至可能研究透過改變呼吸模式來治療疾病。此研究成果已發表於國際知名期刊《當代生物學》（Current Biology）。

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