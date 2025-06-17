德黑蘭市中心再傳大爆炸 以防長預告伊朗首都將遭受「重大打擊」

德黑蘭市中心多地17日發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

2025/06/17 20:42

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突持續升溫，以色列軍方昨天（16日）宣布完全掌控伊朗首都德黑蘭的領空，並警告當地平民盡速撤離，美國總統川普也在其社群Truth Social發文呼籲「所有人都應該立即撤離德黑蘭」！據以媒最新消息，德黑蘭市中心多地稍早發生大規模爆炸，以國防長卡茨（Israel Katz）今天（17日）也預告德黑蘭即將遭受「重大打擊」。

根據《以色列時報》報導，台灣時間17日晚間，德黑蘭多地發生大規模爆炸，網上出現許多尚未經證實的影像畫面，顯示德黑蘭市中心在爆炸發生後，大量濃煙直竄天際。

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以色列國防軍作戰局局長巴西烏克（Oded Basiuk）稍早對外表示，只要沒有消除伊朗核武計畫及彈道飛彈威脅，以色列對伊朗的軍事行動就不會結束，「我們打擊的是恐怖政權，那些威脅我們的是德黑蘭的領導層，而不是無辜平民，他們理應擁有更美好的未來。」

巴西烏克強調，軍方將繼續攻擊伊朗核設施及相關目標，包括彈道飛彈、防空系統、軍事指揮中心和其他被認為對伊朗政權「至關重要」的單位。以軍宣稱，迄今為止，以色列的攻擊已經摧毀了200多個伊朗彈道飛彈發射器，挫敗伊朗向以色列發射更多飛彈的企圖，但以軍評估伊朗仍有能力對以國造成毀滅性破壞。

而以色列國防部長卡茨今天則表示，以國空軍今天將襲擊德黑蘭「非常重要的目標」，包括戰略基地、政府機構和基礎設施，並稱德黑蘭制空權已被他們拿下，該地區將有超過10個核子目標將被摧毀。

以色列上週五（13日）對伊朗發起有史以來最大規模突襲重創伊朗國防，迄今持續對伊朗本土發動攻擊，多座核設施遭毀，據稱伊朗目前僅剩一座位於地下300英尺（91.44 公尺）的「福爾多核設施」（Fordow Fuel Enrichment Plant，地下鈾濃縮設施）尚未遭到襲擊。以色列軍方一名不願具名官員透露，目前以國空軍尚未將福爾多核設施列為目標。不過卡茨聲稱，福爾多核設施是「一個肯定會得到解決的問題」。

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