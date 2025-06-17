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    罵以色列罵到一半被炸 伊朗女主播換台繼續罵被捧為「民族英雄」

    新聞主播艾瑪米現在成為伊朗國內抵抗以色列的象徵。（圖擷自X）

    新聞主播艾瑪米現在成為伊朗國內抵抗以色列的象徵。（圖擷自X）

    2025/06/17 16:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）位在首都德黑蘭辦公大樓16日遭到以色列空襲，當時電視台女主播正在譴責以色列行徑，當大樓遭到攻擊時，她也被迫撤離，不過隨後在另一個主播台恢復直播，繼續痛批以色列，成為現在伊朗的「民族英雄」。

    綜合外媒報導，IRIB新聞主播艾瑪米（Sahar Emami）16日正播報新聞，正當她譴責以色列的軍事行動時，突然傳出一聲轟然巨響，是以色列空襲IRIB辦公大樓，艾瑪米背後瞬間變成黑畫面，且疑似因攝影棚天花板崩落，不斷有白色碎屑及碎片飄下，艾瑪米當下也趕緊轉身離開，直播的新聞節目被迫中斷。

    不過幾分鐘後，艾瑪米在另一個主播台恢復新聞直播，並告訴觀眾，原本的主播台有1名記者遇難；艾瑪米在遭到以色列空襲後，依然勇敢地重返主播台，在伊朗國內獲得了讚譽，伊朗媒體及親政府人士大讚她是象徵伊朗抵抗力量的「民族英雄」，甚至德黑蘭街頭已經有大型海報。

    有阿拉伯媒體評論稱，艾瑪米不顧爆炸聲在四周，立即返回工作崗位，完美地強調了伊朗的聲音永遠不會被敵人的攻擊所埋沒。據報導，已婚、育有1子的艾瑪米自2010年以來一直擔任主播，被認為是伊朗國內的頂尖主播。

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