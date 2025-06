罵以色列罵到一半被炸 伊朗女主播換台繼續罵被捧為「民族英雄」

2025/06/17 16:28

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」(IRIB)位在首都德黑蘭辦公大樓16日遭到以色列空襲,當時電視台女主播正在譴責以色列行徑,當大樓遭到攻擊時,她也被迫撤離,不過隨後在另一個主播台恢復直播,繼續痛批以色列,成為現在伊朗的「民族英雄」。

綜合外媒報導,IRIB新聞主播艾瑪米(Sahar Emami)16日正播報新聞,正當她譴責以色列的軍事行動時,突然傳出一聲轟然巨響,是以色列空襲IRIB辦公大樓,艾瑪米背後瞬間變成黑畫面,且疑似因攝影棚天花板崩落,不斷有白色碎屑及碎片飄下,艾瑪米當下也趕緊轉身離開,直播的新聞節目被迫中斷。

不過幾分鐘後,艾瑪米在另一個主播台恢復新聞直播,並告訴觀眾,原本的主播台有1名記者遇難;艾瑪米在遭到以色列空襲後,依然勇敢地重返主播台,在伊朗國內獲得了讚譽,伊朗媒體及親政府人士大讚她是象徵伊朗抵抗力量的「民族英雄」,甚至德黑蘭街頭已經有大型海報。

有阿拉伯媒體評論稱,艾瑪米不顧爆炸聲在四周,立即返回工作崗位,完美地強調了伊朗的聲音永遠不會被敵人的攻擊所埋沒。據報導,已婚、育有1子的艾瑪米自2010年以來一直擔任主播,被認為是伊朗國內的頂尖主播。

Israeli forces bombed Iran’s national news during a live broadcast. The anchor, Sahar Emami, returned to the continue the broadcast shortly after the attack. Several staff have been injured in the attack.



Israel has killed over 200 Palestinian journalists during the genocide pic.twitter.com/0sv7Z0V4bv