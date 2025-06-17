美國旅行禁令擬新增36國 近15億人受影響

美國總統川普打擊非法移民，旅行禁令傳出將新增36國。（法新社）

2025/06/17 15:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院本月初禁止阿富汗、海地、伊朗等12個國家的公民入境，並對另外7個國家實施部分禁令，近來傳出國務卿魯比歐還簽署新的內部備忘錄，考慮將旅行禁令擴大至額外36個國家，如此一來將近會有15億人受到入境限制。

綜合外媒報導，這份備忘錄已發送給派駐到相關國家的外交官，要求各國政府在60天內達到美國國務院制定的新規定。若計算之前全面或部分禁止的19個國家，再加上最新的36國，人口總計有14.7億人左右，約佔全球人口的18％。

請繼續往下閱讀...

據了解，旅行禁令屬於美國總統川普打擊非法移民的措施之一，新增的36國由於在簽證審查和篩選方面非常不充分，因此被列入禁令名單。美國國務院不願證實是否有這份備忘錄，並強調他們不會對內部討論事項做出回應。

從6月4日起被禁止入境美國的國家包括阿富汗、伊朗、葉門、緬甸、海地、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹。部分禁止的則是古巴、寮國、土庫曼、委內瑞拉、蒲隆地、獅子山、多哥。

傳出新增的36國則是安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、不丹、布吉納法索、維德角、柬埔寨、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、吉布地、多明尼加、衣索比亞、埃及、加彭、甘比亞、迦納、吉爾吉斯、賴比瑞亞、馬拉威、茅利塔尼亞、尼日、奈及利亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、東加、吐瓦魯、烏干達、萬那杜、尚比亞、辛巴威。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法