短短半年三訪平壤！前俄國防長紹伊古再赴北韓 俄朝聯盟飛速升溫

俄羅斯國安會秘書長紹伊古（左）今年已3度訪問平壤，圖為他6月初與北韓領導人金正恩（右）會晤的畫面，凸顯雙邊急速升溫的戰略關係。（歐新社）

2025/06/17 16:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與北韓的戰略關係再度升溫！俄國媒體報導，俄羅斯前國防部長、國家安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）17日已抵達平壤，準備與北韓領導人金正恩會面。這是紹伊古在短短2週內第2度造訪北韓，也是他今年第3次踏上平壤，如此密集的訪問頻率，凸顯在俄烏戰事持續延燒的背景下，俄朝兩國的軍事與戰略合作已進入前所未有的緊密階段。

紹伊古今年3月訪問平壤時，向金正恩轉交俄國總統普廷的親筆信；6月初再度來訪，如今又在短短2週後第3度現身平壤。根據《法新社》引述俄國官方說法，紹伊古此次是奉俄羅斯總統普廷的「特別命令」前往平壤，旨在「落實他在6月4日上次訪問期間所達成協議的框架」。

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在6月初的會晤中，北韓官媒《朝中社》（KCNA）曾報導，雙方皆表達了希望將俄朝關係擴大並發展為「強大而全面的戰略夥伴關係」。

自俄烏戰爭爆發以來，北韓已成為莫斯科最重要的盟友之一。根據多方報導，平壤不僅向俄羅斯提供了大量砲彈等常規武器，去年秋天更派遣數千名士兵協助克里姆林宮，將烏克蘭軍隊逐出俄國邊境的庫斯克（Kursk）地區。作為回報，俄羅斯則可能向北韓提供先進的軍事技術。

俄朝關係的直線升溫，始於去年6月俄國總統普廷罕見訪問平壤，當時雙方簽署了包含共同防禦條款的「全面戰略夥伴關係協定」，規定任一方若遭武裝侵略，另一方須立即提供軍事援助。

外媒將此視為俄與北韓重建冷戰式聯盟的象徵，超越中國長期在朝鮮半島的影響力。

在此背景下，雙邊於今年4月合力興建朝俄汽車大橋，預計2026年底完工，將連通俄遠東至北韓東北地區，強化運輸互動，並為平壤提供多元後盾，凸顯俄朝關係勢力重新整合。

分析指出，俄朝迅速深化關係背後仍有風險。若俄軍在烏克蘭戰場受挫，北韓將承受後勤與供應斷裂的衝擊；相反若俄續強，平壤或能從中獲益穩固其國際地位。整體而言，俄朝聯盟動向將深刻影響東北亞地緣政治結構。

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