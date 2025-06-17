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    酸馬克宏總是搞錯！川普：提前離開G7與以伊停火「無關」

    川普（右）酸馬克宏（左）搞不清楚他緊急返回華府的原因，還說他回去處理的事情比以伊「停火」重要得多。中間者為G7峰會東道主加拿大總理卡尼。（法新社）

    川普（右）酸馬克宏（左）搞不清楚他緊急返回華府的原因，還說他回去處理的事情比以伊「停火」重要得多。中間者為G7峰會東道主加拿大總理卡尼。（法新社）

    2025/06/17 14:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普16日提前離開加拿大「七大工業國集團」（G7）峰會，趕回華府監督以色列與伊朗的戰況，法國總統馬克宏稱川普準備斡旋兩國停火。然而，川普隨後澄清，提前離席與「停火」無關，批馬克宏「總是搞錯」。

    《法新社》報導，川普提前離開G7峰會讓外界議論紛紛，馬克宏說明川普準備協調以伊停火，稱這是好事，法國將全面支持。

    然而，川普隨後在自家社群平台「真實社群」發文道，「一心想出名的法國總統馬克宏誤稱我離開加拿大G7峰會是為了返回華府推動以伊『停火』。錯了！他不知道我為什麼現在要回去華府，但這肯定與停火無關，遠比停火重要得多」。

    川普還揶揄馬克宏，「無論有意或無意，馬克宏總是搞錯。我們拭目以待！」

    川普提前一天離開了G7峰會，因為美國盟友以色列和伊朗的交火已進入第5天，以國開始全面轟炸德黑蘭的政府和媒體機構，可能有意推動政權更迭。

    G7領袖16日呼籲以伊降溫衝突，並強調以色列「有權自衛」，雙方平民都需要得到保護。

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