核戰邊緣？以色列爆伊朗數週可造核彈 憑「黃金情報」先下手為強

伊朗民眾14日在首都德黑蘭手持在以色列空襲中喪生的伊朗高階指揮官肖像遊行。以色列宣稱，其空襲是基於掌握伊朗核武發展的「黃金情報」而發動。（美聯社）

2025/06/17 15:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列媒體15日引述匿名安全官員說法，驚爆以色列在決定對伊朗發動空襲前，已掌握「黃金級情報」，顯示伊朗核武設計進展神速，僅需數週即可完成核彈製造。此情報成為以方決策的關鍵推力，並直接觸發本月13日對伊朗的大規模先發制人攻擊。

《以色列時報》引述《以色列軍事電台》（Army Radio）報導，該情報顯示伊朗自2023年底或2024年初，即哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列南部後，便秘密組建多個科學團隊，分頭進行濃縮鈾武器化的技術研發，並已測試初步核子引爆裝置。以色列情報單位據此確認伊朗已邁出製造核彈的實際步伐。

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報導引述以色列國防軍（IDF）高層說法指出，13日首波空襲即成功擊斃9名長期參與核武研發的關鍵科學家，包括物理、核工及化工等領域專家。以軍強調，這是自2020年伊朗「核計畫之父」法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺以來，伊朗核技術骨幹所遭受的最重大損失。

同波攻擊並同步鎖定伊朗的核設施、飛彈基地與軍事指揮所，並造成包括革命衛隊多名高階將領在內的數十名軍官陣亡。以軍透露，追蹤這些目標的情報工作已歷時數年，並在過去一年密集整合後，獲政治高層批准執行。

國際原子能總署（IAEA）5月底的報告曾指，伊朗現有濃縮鈾若再提純，足以製造多達九枚核彈頭。以色列軍方因此強調，考量情報或仍有未知空白，不能再等待伊朗「到達不歸點」，必須立即行動以消除其潛在的核子威脅。

儘管伊朗迅速以數百枚彈道飛彈反擊，造成以色列數人傷亡及部分建物損毀，但多數飛彈遭以色列與美國部署的防空系統成功攔截。以色列國防軍表示，未來數日將持續對伊朗境內發動攻擊，直至「徹底解除伊朗核威脅」。

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