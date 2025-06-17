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    川普建議G7納入俄羅斯與中國 稱可避免下一個俄烏戰爭

    美國總統川普在G7峰會上提議納入俄羅斯與中國，引發國際關注 （美聯社）

    美國總統川普在G7峰會上提議納入俄羅斯與中國，引發國際關注 （美聯社）

    2025/06/17 15:22

    〔編譯廖冠博／綜合報導〕美國總統川普於16日在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會上公開表示，應考慮讓俄羅斯，甚至中國加入這個以民主國家為主體的國際組織，將G7擴大為G8或G9。

    根據《美聯社》報導，川普強調，2014年因俄羅斯併吞克里米亞而將其逐出當時的八國集團（G8）是「非常大的錯誤」。他認為，這一決定間接促成了俄羅斯2022年對烏克蘭的全面入侵。川普指出：「如果俄羅斯仍在組織內，烏克蘭戰爭或許就不會發生；若四年前就由我擔任總統，也不會有這場戰爭。」他並批評，俄羅斯總統普廷因被逐出G8而拒絕與其他西方國家對話，導致國際局勢更為複雜。

    針對記者提問是否也應讓中國加入G7，川普以輕鬆的語氣回應：「這主意不錯。如果有人只希望看到中國加入，我也沒有意見。」他進一步強調，主要國家領袖在國際峰會上直接對話至關重要，並補充：「普廷只會與我對話，他不會和其他人溝通。他被逐出G8後感到非常受辱，換作是誰都會如此。」儘管如此，川普也明白，若將中國與俄羅斯這類非民主國家納入G7，將會讓這個原本以民主價值為核心的集團面臨挑戰，甚至顯得格格不入。

    此次峰會由加拿大總理馬克·卡尼主持。會後，卡尼特別強調美國在G7中的領導地位，直言：「沒有美國的領導，G7什麼都不是。」

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