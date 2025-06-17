135歲才當新手爸！美國象龜父子「世紀同框」 超萌畫面曝

美國邁阿密動物園一隻高齡135歲的加拉巴哥象龜「哥利亞」，直到今年6月初才成為「新手爸爸」。（圖擷取自「Zoo Miami」臉書粉專）

2025/06/17 14:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在美國佛羅里達州的的邁阿密動物園（Zoo Miami），在上週西洋父親節（每年6月的第3個星期日）為園內最年長、瀕臨絕種的加拉巴哥象龜（Galapagos tortoise）慶祝135歲生日。值得一提的是，這隻極為長壽的象龜直到今年6月初才成為「新手爸爸」，因此這也是牠首次迎來第一個父親節。

綜合外媒報導，體重重達517磅（約234公斤）、被邁阿密動物園工作人員暱稱「哥利亞」（Goliath）的加拉巴哥象龜，出生在厄瓜多加拉巴哥群島（Galapagos Islands）的聖克魯斯島（Santa Cruz Island），時間則介於1885年至1890年之間。根據官方紀錄，哥利亞並在1929年被人送到美國紐約，最終在1981年移居到邁阿密動物園。

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報導指出，野生加拉巴哥象龜族群的棲息地，受到人類開發與外來物種侵入，導致數量急遽下降，成為岌岌可危的瀕危物種。園方透露，哥利亞入住動物園40多年來，雖然曾與雌性象龜交配，但從未能順利產下後代，直到今年牠與1隻名為甜豆（Sweet Pea）、年紀介於85歲到100歲之間的雌性象龜交配後，才終於順利繁殖出後代。

根據園方聲明，甜豆在1月產下8顆蛋，其中1顆在6月4日成功孵化，這不僅是哥利亞首次擁有親血緣的孩子，也是動物園史上首次孵化出瀕危加拉巴哥象龜的紀錄。園方表示，這隻幼龜的誕生對於加拉巴哥象龜的復育工作，具有重大意義，「哥利亞是我的英雄，相信牠很快就會激勵更多人，因為牠的存在證明了有志者事竟成，永不放棄。」

另外，邁阿密動物園還在今年西洋父親節6月14日這天，在臉書粉專分享園方為哥利亞慶祝首個父親節的活動照，同時曝光數張哥利亞與年幼孩子的溫馨合照，可愛畫面融化上萬網友。園方也補充說明，剛出生不滿1個月的幼龜，由於體型與父母相比實在太嬌小，因此會先將牠安排在獨立空間中圈養。

邁阿密動物園還在今年西洋父親節6月14日這天，在臉書粉專分享園方為哥利亞慶祝首個父親節的活動照，同時曝光數張哥利亞與年幼孩子的溫馨合照。（圖擷取自「Zoo Miami」臉書粉專）

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