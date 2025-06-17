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    英國首相蹲川普腳邊撿協議 外國網友看不下去：屈服的真快

    英國首相施凱爾蹲在美國總統川普腳邊撿掉落的協議文件。（美聯社）

    英國首相施凱爾蹲在美國總統川普腳邊撿掉落的協議文件。（美聯社）

    2025/06/17 14:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）正式簽署兩國關稅協議，兩人在面對媒體時發生插曲，川普不小心將協議文件掉在地上，施凱爾毫不猶豫蹲在川普腳邊撿起文件，畫面引起外國網友熱諷，直呼顯示英國對川普的屈服。

    綜合媒體報導，川普與施凱爾16日出席加拿大七大工業國集團（G7）峰會，並在期間共同宣布，雙方已完成上月所達成關稅協議的簽署與落實程序。

    川普與施凱爾會見媒體時表示，美國與英國的關係「非常好」，還稱讚施凱爾是一位「偉大的」首相，說話同時還揮舞剛簽署的協議文件，不料，卻讓文件散落在地上，此時，施凱爾立馬彎腰蹲下撿拾。

    川普讓文件掉在地上，卻是由英國首相蹲低撿起，整個過程被拍了下來，在社群媒體引起國外網友熱烈討論，有人留言調侃稱「這是美英關係一個歷史性精彩時刻……看看他（英國首相）是怎麼鞠躬的。」「這張紙是故意丟下的，用來展示我們（美國）可以讓你（英國）屈服。」

    另有網友揶揄施凱爾身段超軟Q：「你看到的是失態，我看到的是權力操作。哇，施凱爾彎腰撿紙撿得真快。」

    不過也有網友替英國首相說話：「施凱爾反應得真快，生怕一陣風把協議吹走。他下週就會發現，川普已經改變主意了。」「伸出同情之手，幫助一位困惑的老先生（川普），免得他看起來太尷尬。在英國，我們稱之為禮貌。」

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