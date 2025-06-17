以軍再傳掃射飢民！ 加薩救援點外至少37死 紅十字醫院湧入傷患

6月16日在加薩南部拉法，巴勒斯坦平民頂著酷熱，頭頂或手提裝有食物與人道援助的袋子，這些物資由獲美國支持的「加薩人道基金會」（GHF）提供。當天，援助點附近傳出槍響，造成多人死傷。（美聯社）

2025/06/17 14:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕加薩南部與中部地區16日再度傳出血腥槍擊事件，當地衛生官員表示，至少37名巴勒斯坦人在試圖領取救援食物時遭以色列士兵開火擊斃，創下美國承包商營運的救援中心啟用以來的單日最高死亡人數。國際社會對此人道災難持續升溫，聯合國人權事務高級專員痛批這場戰爭已造成「難以容忍的苦難」。

據《衛報》報導，目擊者指出，當天清晨約4時，大批加薩民眾湧向由「加薩人道基金會」（GHF）營運的兩處糧食發放點，其背後獲美國與以色列支持，並由以軍提供戒護。以色列士兵在拉法市「旗幟圓環」附近向人群開火，造成數十人死傷；該地先前已多次發生類似事件。

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國際紅十字會表示，當地紅十字醫院當日湧入多達200名傷患，是該院開戰以來單次接收最多傷者的一次，其中大多數為槍傷，前一天也曾接收170名類似傷患。許多加薩居民為搶食物，被迫在夜間徒步穿越以軍設置的危險路段，導致每一次領糧之路宛如「生死賭局」。

以軍聲稱，有平民「擅闖作戰區域」並威脅駐軍安全，部隊才朝疑似威脅者發出警告射擊。軍方強調當地仍屬交戰區，呼籲民眾勿接近。然而，援助機構批評現行救援系統混亂且指引互相矛盾，GHF與以軍經常提供不同路線資訊，導致民眾誤闖危險區。

GHF是以色列試圖取代聯合國援助系統的機構之一。以方聲稱聯合國物資經常被哈瑪斯掠奪並轉售，聯合國與各大救援組織則堅決否認此說，指責新系統效率低落且無法應對龐大需求。GHF表示，自啟用以來共發放超過210萬份餐食，遠遠無法填補糧食短缺。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）16日在日內瓦表示，加薩長達近20個月的戰火已造成「駭人且不可原諒的苦難」，呼籲各國政府「立即清醒過來」，對以色列與哈瑪斯施壓，促使衝突盡速終結。他強調：「事實已經說明一切。人道局勢令人髮指。」

以色列駐日內瓦使團則反駁圖克發言不實，並要求其譴責哈瑪斯「蓄意將平民置於火線」的戰略行為。

巴勒斯坦人扛著「加薩人道基金會」（GHF）發放的食物箱艱難前行。為取得稀少的援助物資，數以千計的民眾不惜穿越以軍控制區域，部分地區屢傳槍擊事件。（美聯社）

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