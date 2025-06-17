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    洛杉磯反川普示威爆衝突 女子遭車輛撞倒輾壓右腿畫面曝光

    美國洛杉磯市1名參與「無王日」反川普示威活動女子，於封鎖交通時遭1輛紅色汽車輾壓右腿，駕駛事後加速逃逸。（圖擷自「@CollinRugg」X、本報合成）

    美國洛杉磯市1名參與「無王日」反川普示威活動女子，於封鎖交通時遭1輛紅色汽車輾壓右腿，駕駛事後加速逃逸。（圖擷自「@CollinRugg」X、本報合成）

    2025/06/17 14:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯市中心近日一名參與「無王日」（No Kings Day）反川普示威活動女子，於封鎖交通時遭1輛紅色汽車輾壓右腿，駕駛事後加速逃逸，整起過程被目擊者拍下後上傳至在社群平台後瘋傳引關注。

    綜合外媒報導，洛杉磯市中心第五街與希爾街（5th and Hill Street）交會口當地時間15日晚間約7時26分，公開影片可見，1輛紅色轎車在綠燈行駛期間遭示威者阻擋，有名20多歲女子站在車前，雙手壓在引擎蓋上，試圖阻止車輛前進，該車緩慢前行，女子仍不退讓，甚至用手推車，孰料汽車駕駛突然加速將她撞倒在地後，右前輪直接輾過女子右腿遭輾壓。

    肇事司機事發後隨即驅車逃離現場，在場抗議民眾即刻上前協助女子；洛杉磯警方正以「肇事逃逸」進行調查，並出動直升機在空中搜索嫌犯。當地消防部門指出，女子腿部局部創傷，已送醫治療，目前情況穩定，未公開其傷患姓名。

    據了解，當天活動原為和平抗議，參與者聚集於市政廳及波興廣場，抗議美國移民和海關執法局（ICE）進行的突襲行動，並聲援遭移民政策影響的弱勢群體。

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