洛杉磯反川普示威爆衝突 女子遭車輛撞倒輾壓右腿畫面曝光

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯市中心近日一名參與「無王日」(No Kings Day)反川普示威活動女子,於封鎖交通時遭1輛紅色汽車輾壓右腿,駕駛事後加速逃逸,整起過程被目擊者拍下後上傳至在社群平台後瘋傳引關注。

綜合外媒報導,洛杉磯市中心第五街與希爾街(5th and Hill Street)交會口當地時間15日晚間約7時26分,公開影片可見,1輛紅色轎車在綠燈行駛期間遭示威者阻擋,有名20多歲女子站在車前,雙手壓在引擎蓋上,試圖阻止車輛前進,該車緩慢前行,女子仍不退讓,甚至用手推車,孰料汽車駕駛突然加速將她撞倒在地後,右前輪直接輾過女子右腿遭輾壓。

肇事司機事發後隨即驅車逃離現場,在場抗議民眾即刻上前協助女子;洛杉磯警方正以「肇事逃逸」進行調查,並出動直升機在空中搜索嫌犯。當地消防部門指出,女子腿部局部創傷,已送醫治療,目前情況穩定,未公開其傷患姓名。

據了解,當天活動原為和平抗議,參與者聚集於市政廳及波興廣場,抗議美國移民和海關執法局(ICE)進行的突襲行動,並聲援遭移民政策影響的弱勢群體。

