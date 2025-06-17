揭密！蝙蝠長壽不罹癌 靠3大武器護身

科學家最新研究揭開了蝙蝠長壽且不易罹癌的秘密，關鍵在於其體內獨特的基因與免疫系統協作。（路透資料照）

2025/06/17 12:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕體型越大的動物通常壽命越長，罹癌風險也越高，但蝙蝠卻是驚人的例外。這些體重不到1盎司（約14公克）的小哺乳類，不僅能活到30多歲（相當於人類180歲），且幾乎從不長腫瘤。美國羅徹斯特大學（University of Rochester）團隊近日揭開謎底，發現蝙蝠體內存在罕見的三重「抗癌防線」，讓牠們在長壽與健康之間達成了完美平衡。

根據《Earth.com》報導，這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，首先發現蝙蝠的關鍵抑癌基因p53特別強大。以北美常見的「小棕蝠」（Myotis lucifugus）為例，其體內有2份能正常運作的p53基因，而人類僅有1份。研究主持人薇拉·戈布諾娃（Vera Gorbunova）表示，這種高活性的p53能像個警衛，在癌細胞坐大前就果斷命令其自我毀滅。

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令人驚訝的是，蝙蝠的染色體末端「端粒」不會隨年齡增長而明顯縮短。這是因為牠們體內的「端粒酶」能持續保持活性，讓細胞不斷更新而不易老化。雖然不受控的端粒酶在其他物種中可能引發癌症，但蝙蝠卻能靠著高度警覺的p53系統加以制衡，一旦細胞分裂過快，就會被即時「踩剎車」，達成精妙的平衡。

除了細胞層級的精密控制，蝙蝠的免疫系統也與眾不同。研究指出，牠們的免疫反應迅速卻不過度，能有效清除病毒，同時又會抑制可能引發慢性發炎的反應，避免健康組織受到「戰火波及」。這種「精準免疫監控」機制，有助於預防與老化相關的發炎型癌症。

研究團隊認為，蝙蝠的抗癌藍圖為人類的健康長壽研究開啟了新思路。目前已有實驗性藥物嘗試提升人體腫瘤內的p53活性，或重啟老化組織中的端粒酶。未來若能參考蝙蝠的模式，將這兩者結合，或許能開發出同時防癌與延壽的革命性療法。

事實上，科學界早已從裸鼴鼠、弓頭鯨、大象等動物身上尋找抗癌秘訣。如今蝙蝠也加入這個「抗癌菁英俱樂部」，展示了另一條獨特的演化路徑，為預防性醫學提供了寶貴的線索。

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