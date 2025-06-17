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    泰國官員不倫戀美女下屬 綠帽男、小王老婆合作設局抓姦爆衝突

    泰國素林府近日發生正宮聯手小三丈夫到汽車旅館抓姦的事件。（本報合成，擷取自臉書）

    泰國素林府近日發生正宮聯手小三丈夫到汽車旅館抓姦的事件。（本報合成，擷取自臉書）

    2025/06/17 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國素林府（Surin）一名地方行政單位男官員與女下屬爆發婚外情，近日遭雙方配偶聯手設局當場抓姦，地點就在當地知名汽車旅館。衝突現場不僅演變為肢體衝突還意外出現槍枝，引發現場一陣混亂，所幸最終無人傷亡。

    綜合泰媒報導，涉事已婚男子為素林府一處街道辦事處主任，近日與30歲已婚女下屬塔爾（Tar）過從甚密，兩人頻繁私會。塔爾甚至在訊息中以「寶貝」稱呼男上司，這段戀情才被男方妻子蒲（Pu）發現，她隨即聯絡塔爾的丈夫戴恩（Daen）。

    蒲與戴恩決定聯手制定抓姦計畫，在男方車輛安裝GPS追蹤器。戴恩解釋，他不立即拆穿妻子而是密切監視她的一舉一動，是為了在離婚官司蒐集足夠的證據，以獲得女兒的完全監護權。

    本月14日，兩人在當地一間汽車旅館幽會時，戴恩與蒲突然現身，當場衝上前攔人，試圖將他們拉下車對質，戴恩甚至跳上車頂，手持滅火器怒砸車窗。蒲則用預藏的拖把與石塊猛砸車窗，還出手攻擊塔爾，導致兩人不同程度受傷，連車輛也損毀。

    現場更傳出男方攜帶槍枝，戴恩當場阻止，情況變得更加混亂。汽車旅館人員與顧客見狀急報警處理，警方抵達後控制局勢，確認槍枝並未開火，並未釀成更大悲劇，目前警方已介入調查。

    塔爾事後由救援人員送往醫院，身上多處受傷，據傳為蒲使用硬物攻擊所致。事發過程遭民眾錄影、直播 上傳網路，引發廣泛討論。有民眾讚揚正宮與原配聯手智擒外遇對象，也有人批評使用暴力並不恰當。

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