美國男闖天主教堂 推倒百年耶穌聖心雕像

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約州26歲男子近日在彌撒期間闖入長島一間天主教堂,怒摔2尊珍貴宗教聖像,其中包括一尊有百年歷史的耶穌聖心雕像,造成總計約1萬美元(約新台幣29萬元)的損失,震驚現場信徒。

綜合外媒報導,米尼奧拉天主教珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)教堂,當地時間15日下午5時許正舉行西班牙語彌撒儀式期間,26歲赫南德茲(Aldo Hernandez)突然衝向祭壇激動喊:「這是虛假的宗教,不是上帝!」隨後將祭壇上的耶穌與聖母瑪利亞雕像推倒,2尊聖像皆被摔毀,各自價值約達5000美元(約新台幣14萬元)。

檢方指出,赫南德茲當時的行為已被教堂監視器完整拍下,數名教友試圖制止並請他離開,甚至有信徒擔心對方持有武器,最終合力將他制伏。

教堂工作人員蒙德洛(Rob Mondello)心痛說,他花費3個月時間才將其中一尊珍藏百年的「聖心耶穌」雕像修復完成,「看到它被破壞,我真的崩潰了」。教友羅德里奎茲(Maria Rodrigues)難過地說,「這對我們很重要,我不知道為什麼有人會做這種事。」

警方以2級刑事毀損罪逮捕赫南德茲,警方表示,赫南德茲並無前科,動機仍在調查中。當地時間16日出庭時,法官裁定他無需繳交保釋金,也未設電子監控,但下令他不得靠近教堂、牧師住所與工作地點,若持有槍枝也需繳回,同時暫時吊銷其持槍許可證。

