美國男闖天主教堂 推倒百年耶穌聖心雕像

美國紐約州26歲男子近日在彌撒期間闖入長島一間天主教堂，怒摔2尊珍貴宗教聖像。示意圖。（圖擷自「Corpus Christi Parish, Mineola NY」臉書粉專）

2025/06/17 11:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州26歲男子近日在彌撒期間闖入長島一間天主教堂，怒摔2尊珍貴宗教聖像，其中包括一尊有百年歷史的耶穌聖心雕像，造成總計約1萬美元（約新台幣29萬元）的損失，震驚現場信徒。

綜合外媒報導，米尼奧拉天主教珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）教堂，當地時間15日下午5時許正舉行西班牙語彌撒儀式期間，26歲赫南德茲（Aldo Hernandez）突然衝向祭壇激動喊：「這是虛假的宗教，不是上帝！」隨後將祭壇上的耶穌與聖母瑪利亞雕像推倒，2尊聖像皆被摔毀，各自價值約達5000美元（約新台幣14萬元）。

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檢方指出，赫南德茲當時的行為已被教堂監視器完整拍下，數名教友試圖制止並請他離開，甚至有信徒擔心對方持有武器，最終合力將他制伏。

教堂工作人員蒙德洛（Rob Mondello）心痛說，他花費3個月時間才將其中一尊珍藏百年的「聖心耶穌」雕像修復完成，「看到它被破壞，我真的崩潰了」。教友羅德里奎茲（Maria Rodrigues）難過地說，「這對我們很重要，我不知道為什麼有人會做這種事。」

警方以2級刑事毀損罪逮捕赫南德茲，警方表示，赫南德茲並無前科，動機仍在調查中。當地時間16日出庭時，法官裁定他無需繳交保釋金，也未設電子監控，但下令他不得靠近教堂、牧師住所與工作地點，若持有槍枝也需繳回，同時暫時吊銷其持槍許可證。

⛪ Man causes $10K in damage knocking down religious statues during LI mass

???? @sophiabhall1 reports: pic.twitter.com/bjcDcUONZh — 1010 WINS on 92.3 FM （@1010WINS） June 16, 2025

紐約州男子近闖入長島一間天主教堂，怒摔2尊珍貴宗教聖像。（圖擷自「@nypost」X）

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