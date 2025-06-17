伊朗政權動盪引中俄焦慮！英媒：恐動搖反美陣線

分析指出，伊朗局勢動盪已威脅中俄戰略利益，圖為俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）交談的畫面。（路透資料照）

2025/06/17 10:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢惡化引發全球關注，對俄羅斯與中國而言，伊朗政權日益脆弱的跡象更是令人憂心。根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）分析，面對以色列連日空襲，北京與莫斯科雖表面譴責以方，實則對伊朗的穩定深感焦慮，因為伊朗是兩國在中東牽制美國影響力的關鍵盟友，其動盪恐將直接動搖「反美陣線」。

俄羅斯在中東的勢力已因去年敘利亞阿塞德政權垮台而受挫，伊朗是其在此地遺留的重要橋頭堡。中國則仰賴伊朗每日供應大量原油，以支撐其能源需求。一旦伊朗情勢失控，不僅將破壞中俄的戰略合作，也可能直接衝擊中國經濟與俄羅斯的軍事部署。

請繼續往下閱讀...

專家指出，中俄伊三國雖在反對西方秩序上理念相近，但當前的伊朗卻漸成政治與戰略包袱。最令中俄不安的是，若伊朗以局勢升溫為由退出《核不擴散條約》（NPT）並加速研製核武，將讓俄中失去對其的部分控制力，一個擁核自重的伊朗絕非兩國樂見。

此外，一個長期遭制裁、經濟疲弱的伊朗，也無法成為穩定的貿易與軍售夥伴。分析指出，中國難以從中獲取基建利益，俄羅斯的武器訂單也可能因伊朗缺乏資金而「只能以物易物」。對偏好與「可控威權政體」合作的中俄而言，一個崩解的伊朗將引發區域更大動盪。

儘管公開聲援伊朗，莫斯科與北京私下已展開密集外交活動。俄國呼籲國際原子能總署召開緊急會議，總統普廷也接連與以色列總理納坦雅胡、伊朗新總統裴澤斯基安及美國總統川普通話，甚至提出調停意願。中國外交部長王毅也分別與伊朗與以色列外長接觸，顯示雙方正試圖防止情勢進一步失控。

分析認為，北京甚至已在為伊朗可能發生的政權更迭做準備，以便隨時與任何新上台的勢力打好關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法