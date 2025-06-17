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    美議員家接連遭襲釀2死2傷 凶嫌持70人清單「政治獵殺」

    美國明尼蘇達州議員槍擊案兇嫌博爾特（Vance Boelter）已於15日晚間落網。（法新社）

    美國明尼蘇達州議員槍擊案兇嫌博爾特（Vance Boelter）已於15日晚間落網。（法新社）

    2025/06/17 11:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州近日發生駭人聽聞的槍擊案，一名57歲男子萬斯‧博爾特（Vance Boelter）涉嫌闖入州議員住家槍擊兩對夫婦，造成2死2傷，並在車內留下一份標註70名官員及墮胎權支持者的「攻擊名單」，震驚全美，檢方將此定性為「政治暗殺」。

    綜合外媒報導，案發時間為6月14日清晨，首起攻擊發生在參議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子伊薇特（Yvette）於錢普林市（Champlin）的住家。博爾特偽裝成警察，佯稱屋內發生槍擊案件，騙開門後持槍掃射，造成夫妻倆身中多槍，所幸均未喪命。

    其後，博爾特又陸續造訪其他議員住所。他先是前往一名尚未公布姓名的州眾議員家，但因對方外出度假不在家而未得手。他接著前往州參議員雷斯特（Ann Rest）的家，不過警方早已在附近駐守。最終，博爾特駛抵布魯克林公園地區，闖入眾議院議員霍特曼（Melissa Hortman）與丈夫馬克（Mark）家中開槍行兇，兩人均因傷重不治，連飼犬也遭波及受重傷。

    警方到場時，博爾特已棄車逃逸，車內發現五把槍械，包括半自動步槍、大量彈藥，以及一份疑似攻擊名單，列出多達70名州與聯邦官員姓名、住址與醫療機構資訊，名單共通特徵為「支持墮胎政策」。調查顯示，博爾特行兇前已長時間監控目標，手法縝密，疑蓄意發動政治性暴力。

    在聯邦、州與地方執法單位聯手展開為期兩天的搜捕行動後，博爾特於15日晚間在自家附近田野中落網。週一（17日）他首度在聯邦法院出庭，身穿橙色囚衣並未上銬，面對包括謀殺、跟蹤及非法持槍等六項聯邦指控。

    博爾特表示，自己無力聘請律師，雖有房子和七輛汽車，但存款只有約2萬至3萬美元的存款，法官將為他指定聯邦辯護律師。此外，檢方將對博爾特提起一級謀殺指控，若罪名成立，他將面臨無期徒刑且不得假釋的重刑，「這是一起令人髮指的政治暴力行為，我們將為受害者爭取正義」。

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